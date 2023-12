Basket Blankenberge kampt met volle ziekenboeg

Na een prima seizoenstart wordt het tot na nieuwjaar behelpen voor coach Pieter De Rycker en de Blankenbergse One. Niet minder dan acht spelers waren de vorige en/of volgende speeldag onbeschikbaar, en dat kostte wellicht de kwalificatie voor de volgende ronde in de beker van West-Vlaanderen.

Prettig is het niet, maar coach Pieter De Rycker berust in zijn lot: “We misten zowat een volle ploeg voor het bekertreffen tegen Sijsele Two. De bezoekers wonnen verdiend, laat dat duidelijk zijn, maar voor ons was het behelpen. Alle lof echter voor de jeugd. Quinten Vandenabeele, amper 16 jaar, speelde 25 minuten, want dat was onze enige grote speler. Ook de volgende weken geven we allen kansen aan de jongeren.”

Het overzicht van wie de voorbije tijd in de ziekenboeg belandde, is indrukwekkend. “Tegen Heuvelland (vorige speeldag, red.) vielen meerdere spelers uit: Dries Sampson kreeg een gips omdat hij wellicht een barst in de hand heeft. Er volgen nieuwe onderzoeken, maar we vrezen dat we hem meerdere weken zullen moeten missen. Ook Mika Bauwens, mijn laatste grote jongen, liep een blessure op aan de vinger, en Gianluca Vens, die door zijn knie zakte, geraken niet speelklaar voor de volgende wedstrijden. Voor Alec Wieland (enkels en rug) en Martin Delihristov (voet) leven we op hoop dat zij morgen inzetbaar zijn. Reken daarbij de terugkerende spierblessure van Jose Tejada en de lange onbeschikbaarheid van Thomas De Leyn (rug) en je beseft dat we in hoge spelersnood zitten.”

Redder in nood

Naast de kansen voor de jeugd hoop ik de komende weken ook één of meerdere anciens terug te kunnen roepen. Robin Casier beloofde al om mee te trainen en wedstrijden te spelen, maar de confrontatie tegen Middelkerke komt te vroeg. Normaal is dat een haalbare kaart, maar nu neemt de twijfel de overhand over het vertrouwen”, aldus de Blankenbergse oefenmeester. (MD)