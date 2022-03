Basket Blankenberge is al 19 matchen ongeslagen en kan zaterdag zeker zijn van de titel: “Een clean sheet is nu een doel op zich”

Als de dames van Basket Blankenberge zaterdagnamiddag hun match tegen Kortrijk, de vierde in de stand, met meer dan 34 punten verliezen, zijn ze mathematisch nog niet zeker van de titel en moeten ze de festiviteiten met een weekje uitstellen. Maar geen kat die daar rekening mee houdt. De zwart-witte formatie is nu reeds 19 matchen ongeslagen en willen een clean sheet realiseren.

De algemene repetitie tegen Wevelgem van afgelopen zaterdag verliep vlekkeloos. De vijfde in de stand werd met 73-26 huiswaarts gestuurd. Opmerkelijk was ook het feit dat Wevelgem het scoren werd belet tijdens het ganse eerste quarter. Een negatief puntje was wel dat hun guard Kyara Dufour tijdens de training op vrijdag uitviel met een voetblessure en verstek moest geven voor deze match. “Maar dit weekend zal ze ongetwijfeld terug van de partij zijn”, klinkt het bij vleugelspeelster Audrey Vaesen. “En wat betreft die afgelopen match van zaterdag, dit was nochtans niet de beste van het seizoen. Enkel onze verdediging klopte als een bus. Het zal zaterdag beter moeten tegen Kortrijk want in de heenmatch was de eerste helft toch heel nipt. Daar hebben we pas in de tweede helft het verschil kunnen maken. Ik verwacht dus wel een beetje gezonde stress voor de match. Maar na de opgooi verdwijnt dit heel snel en vallen we terug op onze automatismen.”

24 overwinningen?

De droom van coach Ronny Seghers is een clean sheet. Vierentwintig overwinningen op een rij dus. “Daar moeten we dus voor gaan”, lacht Audrey. “Nu we al zover zijn, zou het jammer zijn om dit te laten schieten. Maar in deze ploeg zijn we allemaal vriendinnen. Zolang de sfeer goed zit, ben ik tevreden.” (GD)

Zaterdag 26 maart om 18 uur: Basket Blankenberge – House of Talents Kortrijk Spurs.