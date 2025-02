B-ploeg KBGO wil in eerste provinciale blijven

Het heeft niet mogen zijn voor de tweede ploeg van de dames van KBGO, zaterdagavond in Brugge. De Oostendse dames moesten met 57-50 de duimen leggen voor Blue Stars Brugge. Met deze nederlaag blijft de ploeg op een negende plaats in het klassement, maar staat wel nog op een veilige plaats ruim boven de degradatiezone.

Na afloop van de wedstrijd troffen we een ontgoochelde kapitein aan die terugblikte op een lastig seizoen.

“Het is al een heel seizoen net niet”, klinkt het bij Sophie De Jonghe (25). “In het begin van het seizoen was het nog erger met enkele zware uitschuivers. De laatste weken missen we dan net dat tikkeltje geluk om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Misschien speelt het gebrek aan maturiteit een rol, want we zijn toch een jonge ploeg die elkaar pas vorig jaar goed heeft leren kennen. Maar als we de rangschikking bekijken mogen we toch onze doelstelling nastreven en dat is in eerste provinciale blijven. Volgende week gaan we op bezoek bij Kortrijk Spurs, een team dat in de onderste regionen kampeert en daar moeten we toch de nodige punten sprokkelen”, besluit de voormalige speelster van Blue Stars.

“Achteraf bekeken was het ook een zeer fysieke match”, gaat coach Anja Vanhooren (52) verder. “Onze jeugd was wel onder de indruk van Blue Stars. Daarbij kwam dat de shots van buitenaf meestal hun doel misten en we leden ook veel te veel balverlies. Alle krediet voor de Bruggelingen die de match verdiend wonnen.”

Er wordt ook met argusogen gekeken naar de prestaties van de dames A van Oostende in tweede landelijke.

“Voor het ogenblik ziet dit er niet zo goed uit. Onze A-ploeg staat op een degradatieplaats en dat kan gevolgen hebben voor ons als ze zich niet kunnen redden. In het slechtste geval moeten we volgend seizoen toch terug aan de slag in tweede provinciale en dat wens ik onze meisjes zeker niet toe. Dit verdienen ze niet. De initiële ambitie was erin blijven en dat zal mathematisch wel lukken, maar het is toch angstig afwachten”, besluit ze. (GD)

Zaterdag 8 februari om 20.15 uur: Kortrijk Spurs D – Oostende B.