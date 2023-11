Ayman Abou en SKT Ieper One mikken op top vier: “Overwinning tegen Antwerp Giants B is een must”

Na drie nederlagen kon SKT Ieper afgelopen weekend aanknopen met een 77-83-zege bij Spirou Charleroi Two. Zaterdagavond komt Antwerp Giants Two op bezoek in de Ieperse sporthal.

SKT Ieper begon met vier op vier aan de competitie, maar daarna volgde een stevig drieluik met de toppers tegen Falco Gent, LDP Donza en Royal Brussels IV. In Brussel en Gent verloor SKT met respectievelijk vijf en tien punten, LDP Donza was in Ieper met 25 punten te sterk. Op bezoek bij nummer zeven Spirou Charleroi Two kon de ploeg van coach Frederik Geldof weer aanknopen met een zege. “Het was een match die we moesten winnen”, vertelt Ayman Abou. “We waren duidelijk de sterkste. Ploegmaat Sam Lambrecht scoorde een indrukwekkend aantal van 36 punten.”

Doelstelling

Zo blijft SKT meedraaien in de top vier. “We staan vierde en verloren enkel van de top drie. Dan staan we waar we thuishoren. De top vier blijft ons eerste doel, dan zijn we geplaatst voor de play-offs. Daarin kan alles.”

Zaterdag is de match tegen Antwerp Giants Two. “Daar haalden we het op de openingsspeeldag met 17 punten en ook voor eigen volk willen we hen verslaan. Als we onze doelstelling willen halen, dan is een zege wel van moeten. Daarna krijgen we voor Nieuwjaar nog twee stevige matchen met Falco Gent en LDP Donza. Het zou mooi zijn als we er daar een van kunnen winnen.”

“De top vier blijft ons eerste doel, dan zijn we geplaatst voor de play-offs”

Ayman kwam over van de tweede ploeg en maakte zo de stap van eerste landelijke naar tweede klasse. “Een grote uitdaging, maar ik wil me bewijzen en tot nu toe ben ik tevreden over mijn seizoen. Als ik op dit niveau een sterke match gespeeld heb, haal ik daar meer voldoening uit. Ik werk keihard en we hebben een toffe ploeg. De vele nieuwkomers willen hun draai vinden en ze gaan er steeds voor. Ik heb dit jaar een andere, meer verdedigende rol. Ik moet er mee voor zorgen dat de ploeg draait. We zijn een vrij jonge ploeg die snel en attractief basket speelt.”

Personal trainer

De power forward speelt al bijna zijn hele leven in Ieper. “Ik begon bij Racing Ieper, dat later samensmolt met Melco. Ik stroomde door naar de B-ploeg en ging voor één seizoen mijn geluk elders beproeven. Onder Frederik Geldof ging ik aan de slag bij Duva Oostende”, aldus de 28-jarige Ieperling die werkt bij Y-Mind. “Ik doe personal training en ik begeleid onder meer sportclubs die komen trainen. Denk maar aan ISWIM, Westhoek Wildcats, Frontliners Poperinge en ook SKT Ieper. Een heel gevarieerde en toffe job.”