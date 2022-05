Ayman Abou El Einein hoopt met Basket SKT Ieper Two op promotie: “We hebben als team een sterk seizoen gespeeld”

Basket SKT Ieper Two ging afgelopen weekend met de overwinning lopen bij Black Boys Erpe-Mere. Op de slotspeeldag in tweede landelijke staat een West-Vlaams onderonsje op bezoek bij Basket Waregem Two op de agenda. Ayman Abou El Einein wil nog één keer keihard knallen, maar kijkt ook al een beetje wat volgend seizoen in petto heeft.

Black Boys Erpe-Mere One was in tweede landelijke afgelopen weekend een maatje te klein voor Basket SKT Ieper Two. Het werd 69-83 in het voordeel van Fabrice Martin. “Het was een moeilijke verplaatsing naar wat je een echte thuisploeg mag noemen”, vertelt Ayman Abou El Einein.

“Het draaide uiteindelijk uit op een zeer fysieke wedstrijd, maar we scoorden ondanks veel harde fouten toch bijzonder vlot. Het was al bij al een gemakkelijkere overwinning dan we verwacht hadden, maar je voelt toch dat het einde van het seizoen in aantocht is en dat sommige jongens echt keihard naar wat rust verlangen.” Basket SKT Ieper Two speelt op de slotspeeldag van de competitie een West-Vlaamse derby tegen de buren van Basket Waregem Two.

Meer dan de overwinning en de eer staat er niet meer op het spel voor beide ploegen. “In eigen huis hebben we vrij vlot gewonnen van Waregem”, herinnert Ayman Abou El Einein zich nog van de vorige confrontatie. “Toch moeten we ervoor zorgen dat we helemaal klaar zijn om de match aan te vatten. Het is een jeugdige ploeg en dat betekent dat ze ons zullen willen verschalken met snel basketbal. Als ook nog hun shots binnenvallen, mogen we ons aan een pittig duel verwachten.”

Eerste landelijke

Basket SKT Ieper Two is al een tijdje zeker van de tweede plaats in de rangschikking, na kampioen Avanti Brugge. De spelers van de Two moesten dit seizoen ook geregeld aanvullen bij de One door de blessurelast in dat team. En dat deden ze met verve.

“Ik vind dat we als team een zeer sterk seizoen gespeeld hebben. We kunnen zeer trots zijn op onze welverdiende tweede plaats en de geboekte vooruitgang. Individueel ben ik ook zeer tevreden over mijn gespeelde seizoen, zowel bij SKT Two als de minuten die ik gepakt heb bij de One.”

“We hopen nog op een promotie naar eerste landelijke en daar een goed seizoen te draaien. Bij SKT One zal ik mezelf blijven bewijzen bij elke kans die ik krijg”, besluit El Einein.

(BV)