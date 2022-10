Avanti Two ook voor Racing Three te sterk?

Bij het zeer ervaren Avanti Two ‘vreest’ men voor een te gemakkelijk jaar – alleen de titel is goed genoeg. Maar Racing Three ziet wel winstkansen voor hun volgende match op 22 oktober. Fifty-fifty, klinkt het.

Racing Three-coach Kristof De Mey klinkt alvast strijdvaardig: “Ik heb momenteel echt niets om over te klagen. We promoveerden en weten ons met dezelfde spelersgroep prima te weren. Iedereen is goed bezig, het ploegspel verloopt voorbeeldig. Enig nadeel is dat we voor dit burenduel op verplaatsing spelen, maar ik hou het op fifty-fifty wat onze winstkansen betreft.”

“Tijd voor de jeugd”

Bij de tegenpartij staan heel wat spelers die weten wat het is om doorlopend aan de leiding te staan en kampioen te spelen. Een van hen is Kristof Vandenkerckhove, met zijn veertig lentes niet eens de oudste van de Avanti-kern. “Uiteraard gaan we het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is, maar ik verwacht opnieuw een te gemakkelijk jaar. We kunnen alleen van onszelf verliezen, maar als we geconcentreerd blijven spelen, zullen we met niets minder tevreden zijn dan met een nieuwe titel.”

Het zou zijn zesde in zeven jaar tijd zijn. Alleen corona zorgde voor een ‘onderbreking’. “Met de One-ploeg ging het van vierde naar derde provinciale, en nu ik een stapje terugzette naar de Two-ploeg, kan het ook de tweede titel op rij worden. Coach Dries Allemeersch legt terecht meer de klemtoon op de inbreng van de jeugd. De jonge garde is stilaan klaar om het van ons over te nemen. Qua inzet en snelheid steekt ze ons zelfs voorbij, maar op tactisch vlak willen we de jonge spelers nog heel wat inzicht bijbrengen.”

Onzeker over toekomst

“Of ik hierna nog een jaartje doorga, is onzeker. Ik ben het spelletje helemaal nog niet beu, maar het begint trager te gaan en lastiger te worden. Reken daarbij twee kleine kindjes thuis en het vooruitzicht op een hoger niveau. Het zal nog enig denkwerk vergen, al zal ongetwijfeld meespelen welke spelers er dan nog rond mij staan.” (MD)

Zaterdag 22 oktober om 18 uur: Avanti Brugge Two – Racing Brugge Three