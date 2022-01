Avanti Brugge verwacht opnieuw een scherpe derby tegen Blankenberge: “We zijn gemotiveerd en goed voorbereid”

Op de allereerste speeldag werd aan de kust een heuse thriller afgewerkt. Blankenberge bezorgde de gedoodverfde leider een warm onthaal en zorgde net niet voor dé verrassing van de heenronde. Avanti kende daarna nog nauwelijks weerwerk en walste tot nu toe door de competitie. Maar nu de kustploeg op bezoek komt, zijn ze dubbel op hun hoede.

Eerst nog even het geheugen opfrissen: de competitie 2021-2022 begint enkele weken later dan anders, met volle zalen en een treffen tussen Blankenberge, met beperkte ambitie, en Avanti Brugge, met de absolute wil om na een verloren jaar te promoveren naar eerste landelijke. Op drie minuten van het einde leidt de thuisploeg met 77-71.

“Ik speelde niet slecht, maar maakte geen enkel punt”, laat Tom Van de Keere (43) de eindfase nog eens afspelen. “Ondanks al die jaren en mijn ervaring heb ik achteraf toch nog eens gevloekt. Had ik maar één of twee korven gescoord. Hadden we maar 40 in plaats van 38 minuten ons plannetje uitgevoerd … En nog later: Krijgen we nog zo’n unieke kans?”

Heruitgave

Avanti kwam echter met de schrik vrij, maar Niels Hofmans (30) spreekt met respect over de tegenstander van toen en van komende zondag: “Zij begonnen agressief, gemotiveerd en goed voorbereid aan hun opdracht en verrasten ons met hun zoneverdediging. Voor Nils Hofmans, die ik nog ken van mijn periode bij Sijsele, was het een droomdebuut als coach van een fanionploeg.”

“Het is een man met veel potentieel, waar we in de toekomst nog over zullen horen. Wij daarentegen haalden een te laag shotpercentage. Ik acht het best mogelijk dat we een heruitgave krijgen, weliswaar zonder publiek. Dat begint nu toch echt op mijn systeem te werken.”

Plannetjes

Van de Keere bekijkt het realistisch: “Het wordt moeilijk om die uitschieter te evenaren, maar graag, natuurlijk. De omstandigheden zijn echter veranderd. In Blankenberge stond een volle zaal achter ons en het verrassingseffect is sowieso weg. Maar we trekken met een game plan naar Brugge en hebben enkele ideetjes waardoor we nog beter voor de dag kunnen komen.”

Over zijn eigen baskettoekomst houdt de competitiemanager van de BNXT League zich nog op de vlakte: “Momenteel voel ik me tamelijk fit. Ik heb weinig last, uitgenomen na een wedstrijd. Dan kraakt en piept het. En ik wil het jaartje te veel vermijden. Binnenkort bekijken we dat rustig en met gezond verstand.” (MD)