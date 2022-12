Avanti Brugge Two wil ook overleven in beker van West-Vlaanderen

Hoewel de ploeg amper vijf competitiewedstrijden speelde, is nu al duidelijk dat Avanti Two de gedoodverfde titelkandidaat is als straks de groepen uitmonden in een promotiepoule. Alle wedstrijden, ook de 1/16e finale van de bekerwedstrijd, werden met groot verschil gewonnen.

Volgens coach Dries Allemeersch is het makkelijk om die successen te verklaren: “De jeugd wordt steeds beter en belangrijker. Daarnaast staan enkele sterke seniors met ervaring op een hoger niveau. Jongeren en ouderen hebben mekaar nodig, ze vullen mekaar prima aan. De jeugd wil leren, de ervaren spelers willen doorgeven.”

Complementair

“Eén en ander mondt uit in een goed draaiende mix, waarin iedereen een rol heeft en de rest meetrekt. We hebben echt een goeie ploeg, want in de voorbereiding namen we ook al eens de maat van een eersteprovincialer. In de volgende ronde voor de beker van België staat trouwens een tegenstander klaar uit de hoogste provinciale reeks. Met Middelkerke bekampen we geen topploeg, maar wel een eersteprovincialer die kan basketten. Met een voorgift van 10 punten maken we kans om door te stoten. Ik geloof erin, maar we zullen klaar moeten zijn en alles zal moeten kloppen”, klinkt het.

Ook voor de volgende competitieweken verwacht Allemeersch nauwelijks problemen: “Als we doen wat moet, verwacht ik geen problemen en kunnen we straks promoveren. Doel is inderdaad om door te stoten naar tweede en zelfs naar eerste provinciale. Ik denk dat we daarvoor gewapend zijn. Vergelijk ons parcours met hetgeen Bert Wyseur met KBGO Finexa Basket@Sea Three realiseert. Van een leeftijdsgrens voor de oudere spelers is in elk geval nog geen sprake: zolang ze een meerwaarde zijn, horen ze in dit team thuis.” (MD)

Zaterdag 17 december om 18 uur: Avanti Brugge Two – Wytewa Roeselare Three.