Avanti Brugge Two walst over elke tegenstander heen: “Eigenlijk zijn wij gewoon te sterk voor deze reeks”

Net als Avanti One kent de Two-ploeg geen enkele tegenstand op weg naar de titel. Omdat er een seizoen verloren ging door het coronavirus, bleef het team van coach Dries Allemeersch in vierde provinciale hangen. Een verloren jaar, al zit er in de bekercompetitie nog een uitdaging.

Het puntensaldo na 7 speeldagen spreekt boekdelen: 641-271, of meer dan 90 punten gescoord per match en nog geen 40 tegenscores. “Dat noemen we zeer goed, zeker”, aarzelt Dries Allemeersch duidelijk. “Het is nu eenmaal regel dat elke nieuw ingeschreven ploeg in de laagste reeks begint. We zouden liever enkele klassen hoger spelen, want eigenlijk zijn wij te sterk voor deze reeks.” Ook de komende tegenstander zal de Bruggelingen geen strobreed in de weg leggen, maar enkele dagen later volgt de inhaalwedstrijd tegen Wikings Kortrijk Two.

We willen zo ver mogelijk geraken in de beker van West-Vlaanderen

“Net zoals wij zijn zij ongeslagen, zij het met een slechter doelsaldo. Maar we onderschatten hen niet. Het is een ervaren ploeg met veel gasten die hogerop gespeeld hebben.” Rest nog de beker van West-Vlaanderen, waar een aantal spelers van de huidige Two-ploeg op jaagden toen ze nog bij de One speelden. “We willen in elk geval zo ver mogelijk geraken,” aldus de Brugse oefenmeester. “We kunnen alvast niet klagen over de loting. We gaan eerst proberen om het prestigeduel tegen Racing Brugge Two te winnen. Daarna wacht wellicht Tielt, een stevige derdeprovincialer, maar eveneens een haalbare kaart. Als dat ook lukt, zijn we weer bij de laatste vier en dan is zowat alles mogelijk.”

Jongeren klaarstomen

Over de gemiddelde leeftijd van zijn ploeg maakt Allemeersch zich nog geen zorgen. “We zijn de jongeren aan het klaarstomen om zowel bij de One als de Two ingepast te worden. Dat lukt voorlopig aardig. De U21- en U18-spelers leren snel en veel van de mannen die ervaring hebben op een hoog niveau. Ik merk de juiste mentaliteit bij de jongeren en kijk er week na week van op hoe de ervaren rotten zich blijven inzetten.” (MD)

Zaterdag 4 december om 20 uur: Avanti Brugge Two – Desselgem Three en woensdag 8 december om 20.45 uur: Avanti Brugge Two – Wikings Kortrijk Two.