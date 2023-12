Avanti Brugge Two neemt afscheid van coach Dries Allemeersch

In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft Avanti Brugge zijn huiswerk nog niet klaar. De One-ploeg leidt weliswaar comfortabel in TDM2 (3de klasse, red.) en speelt volgend seizoen op het op één na hoogste niveau. In samenspraak met coach Wim Van Britsom wordt binnenkort bepaald met welke ambitie volgend jaar gestart wordt en of er opnieuw versterking wordt binnengehaald. Wat wel al vaststaat: de Two-ploeg krijgt een nieuwe coach, want de verbintenis met Dries Allemeersch wordt niet verlengd.

Secretaris Bart Van Besien geeft de toelichting: “De samenwerking wordt in onderling overleg afgebroken. Wij zijn absoluut tevreden van het werk van Dries, maar we werken graag in blokjes van drie jaar omdat we ervan uitgaan dat de verstandhouding tussen coach en spelers daarna beetje bij beetje vermindert. We hebben hem aangeboden om een andere functie binnen onze club te aanvaarden, maar voorlopig is er niets concreets.”

Two in landelijke

Allemeersch zelf neemt momenteel vakantie in het hoge noorden en wilde liever niet reageren, maar op zijn Facebookpagina is enige ontgoocheling te lezen: “Na drie jaar geen coach meer volgend seizoen van Avanti Two. Na twee keer kampioen en koppositie winterstop voorlopig mooi verhaal geschreven. Hopelijk nog eindigen met titel en promotie.”

Die promotie zou alvast passen in de middellange termijnplanning van Avanti Brugge. “Voor een optimale werking zou onze Two-ploeg in landelijke moeten spelen. In die optiek gaan we de komende weken op zoek naar een grote speler en een ervaren guard.”

Binnenkort nieuws

Wie Allemeersch opvolgt, is niet geweten. “De opvolger komt uit eigen rangen”, weet Bart Van Besien. “Het zou best kunnen dat we voor een duobaan kiezen, zodat ook de assistent-coach van de One-ploeg hierin betrokken wordt. Het is in elk geval de wens van coach Van Britsom om het coach-team in die zin uit te breiden. Rond de jaarwende zou hier duidelijkheid over moeten komen.” (MD)