Avanti Brugge Three in poleposition voor titel in 4de prov.: “Als jeugdploeg promoveren zou super zijn”

De weelde kan schijnbaar niet op voor Avanti Brugge. Drie weken geleden kolkte zaal Stamina voor de One-ploeg, die de maat nam van die andere titel-kandidaat, Guco Lier Two. Vorig weekend was de Two-ploeg een maatje te groot voor de buren en uitdagers van Oedelem Two en de Three-ploeg staat voor de laatste opdrachten alvorens ze de titel in de laagste provinciale reeks mogen vieren.

De lastigste opdrachten lijken achter de rug voor Avanti Brugge Three en de coaches en spelers steken niet langer onder stoelen of banken dat het niet meer mis mag gaan: “We leggen de druk vooral bij onszelf en zo weinig mogelijk bij de spelers”, spreekt Dries Vanbosseghem ook in naam van mede-coach Dries Aelter. “De titel en het kampioenschap waren geen doelstelling, maar promotie naar derde provinciale zou zeer goed zijn om de kloof tussen One, Two en Three zo klein mogelijk te houden.”

Geen trainingen samen

Het is een apart verhaal, die derde ploeg van Avanti. De spelers trainen nooit samen, maar wel bij hun respectievelijke jeugdploeg. “Het is niet de bedoeling dat oudere spelers aansluiten bij the family”, legt Dries Aelter uit. We vormen een groep met U21- en U18-spelers die geen kansen krijgen bij One- of Two-ploeg. Af en toe wordt de groep aangevuld met de oudste U16-spelers. Dat vormt een dynamisch, flexibel geheel.” “Maar alle jeugdploegen werken uniform, zodat het geen probleem is dat de Three nooit samen traint”, vult Vanbosseghem aan. “Ze weten perfect welke plays er gespeeld worden.”

Aftellen

En nu heeft die Three-ploeg de beste kaarten om over enkele weken kampioen te worden. Sam Goes verwoordt het gevoel bij zijn maats en zichzelf: “Als jeugdploeg promoveren zou super zijn. Voor al die jongeren zou het een grote stap voorwaarts zijn. We hebben het nooit als doelstelling besproken en we willen het vel van de beer niet verkopen vóór hij geschoten is. Maar eigenlijk moeten we vooral naar onszelf kijken en ervoor zorgen dat we de resterende tegenstanders niet onderschatten. Dat geldt komende zaterdag voor Zwevezele Two. In de heenronde hadden we niet zoveel moeite met deze tegenstander, maar we bekijken steeds de wedstrijdbeelden en bespreken wat beter kan.”

Vervolgverhaal

Het Three-verhaal hoeft na dit seizoen niet te eindigen, volgens Dries Aelter. “Ideaal zou zijn dat Avanti een One-ploeg heeft in de nationale reeksen, een Two-ploeg in landelijke en een Three in bijvoorbeeld tweede provinciale, zodat de kloof tussen de verschillende teams niet te groot wordt. Ik verwacht in elk geval nauwelijks wijzigingen in de spelerskern. Misschien dat enkele spelers een kans krijgen bij de Two-ploeg, of dat enkele jonge spelers de omgekeerde weg volgen. Maar the family blijft in elk geval trouw aan zijn filosofie: jongeren speelkansen geven. Wie U21 af is, mag dus hooguit nog één of twee jaar blijven plakken.” (Mark Devenyns)

Zaterdag 18 maart om 18 uur: Avanti Brugge Three – Zwevezele Two.