Avanti Brugge strikt Joren Vermoesen

Ook de tweelingbroer van Joeri Vermoesen (Oostkamp) komt in de regio spelen. Vanaf volgend seizoen verdedigt hij de Avanti-kleuren.

‘Onafscheidelijk’, zo beschreven we de broers Joeri en Joren Vermoesen toen bleek dat eerstgenoemde naar Oostkamp vertrok. Over de toekomst van Joren bleef heel even een waasje hangen, maar ook hij zal binnenkort meermaals per week westwaarts rijden.

Beide broers kregen hun jeugdopleiding bij Okapi Aalst, waar ze momenteel opnieuw actief zijn. Als youngsters speelden ze zich in de gratie en debuteerden ze in de One-ploeg en de hoogste nationale klasse. In een tussenperiode speelden ze samen bij Sint-Niklaas en Gent Hawks.

Voor Avanti Brugge is dit de derde transfer met het oog op het debuut in de nationale reeksen. Eerder werden Jules Robijns (Oostkamp) en Kjell Devacht (SKT Ieper) aangetrokken. Ex-prof Joren Vermoesen is met zijn 2.01m als power forward of center inzetbaar.