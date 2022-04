Avanti Brugge sluit Oekraïense vluchteling aan bij jeugd

Avanti Brugge doet ook een duit in het zakje bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Door de bekende redenen vluchtte Illia Soloshenko (17) met zijn mama naar België waar ze nu opgevangen worden door een tante van Illia. Illia was een basketspeler die op een zuchtje van een profcontract stond bij zijn Oekraïense club, maar nu aangesloten is bij Avanti Brugge.

“Via de zaakvoerders van de bekende fitnesszaak Pure Senses werden wij gewezen op deze speler”, vertelt Bart Van Besien, secretaris van Avanti Brugge. “Hij wordt daar momenteel opgevangen samen met zijn mama. We hebben niet geaarzeld en hebben alles in het werk gesteld om hem zo snel mogelijk te laten aansluiten bij ons. Gelukkig konden we rekenen op veel begrip van Basket Vlaanderen zodat hij afgelopen weekend al kon meespelen met de U18. Moeilijker wordt het om hem eventueel bij de senioren in te schakelen. Dan moeten we een aanvraag richten aan de FIBA die hem moet vrijgeven, want Illia is nog steeds aangesloten bij de jeugdopleiding van de Polytechnic Kharkov en dat gebeurt ook niet in een, twee, drie.”

Hoger niveau in Oekraïne

“In Oekraïne speelde ik in de eerste league met mijn school de Polytechnische Universiteit van Kharkov, maar oorspronkelijk kom ik uit Poltava, een stad in het noordoosten van mijn land”, vertelt Illia. “Meestal speelde ik als shooting-guard op de tweede positie en hopelijk krijg ik hier ook de kans om mij te bewijzen. Er is wel veel verschil tussen het basketbal hier in België en in mijn thuisland. Hier spelen ze volgens leeftijdscategorie terwijl wij vaker tegen meer ervaren ploegen konden aantreden. Het niveau in Oekraïne was ook iets hoger dan hier, maar ik ben superblij dat ik hier kan meespelen.”

“Snel vrede”

“Wij zijn hier aangekomen met twee zakken en gelukkig had ik mijn basketsloefen mee. Al de rest hebben we moeten achterlaten. Maar mijn gedachten gaan voornamelijk uit naar mijn papa en mijn broer die momenteel aan het front strijden. Ik heb eigenlijk maar één wens, dat het zo snel mogelijk terug vrede wordt en dat we terug herenigd worden met onze familie.” (GD)