Avanti Brugge op de valreep kampioen tweede landelijke

De zenuwen stonden duidelijk gespannen in een eivolle Staminazaal. Bij zowel de spelers als de toeschouwers was de hoop groot om deze zondagmiddag het seizoen eindelijk af te sluiten met een titel in tweede landelijke. Het zou de vijfde worden op rij, weinigen hebben dit voorgedaan.

Ieper was duidelijk niet gekomen om zich te laten afslachten. Er werd in het eerste quarter voor elke bal gevochten en de defensie aan beide kanten werd op de proef gesteld. De bezoekers kwamen echter relatief snel in foutenlast. Een beresterke Kenneth De Vos was niet af te stoppen en zorgde voor de 18-9.

Langzaam aan knabbelde Ieper tijdens het tweede quarter aan zijn achterstand (26-23) na 15 minuten. Avanti zag af en had veel te veel balverlies. Onder de korf lukte niets meer. Een verrassend sterk verdedigend Ieper hield Avanti ver van de korf en ging zelfs rusten met een 26-32 voorsprong.

Een identiek beeld in de tweede helft. Ieper liet Avanti niet in zijn spel komen en liepen zelfs even verder uit. Niels Hofman bracht Avanti met een driepunter terug in de match (43-41). Het derde quarter werd afgesloten met de kloof gedicht voor Avanti (45-44).

De beste start in de laatste periode was terug voor Ieper die opnieuw vier punten uitliepen. Uiteindelijk werd het nog een nagelbijter. Arno Vandewalle bracht Avanti terug op voorsprong met twee vrijworpen en toen plots was het over bij Ieper. Avanti stoomde lustig verder en bij 65-56 ging het dak van de Staminazaal.

(GD)