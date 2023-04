Avanti Brugge One wordt voor de zesde maal op rij kampioen: “We moeten de titel nú pakken”

BRUGGE Het zag er vorige zaterdag in het laatste quarter op Guco Lier heel even benard uit, maar toen het dubbeltje gunstig viel, was de ontlading immens. Door die uitwinst bij de enige concurrent voor de titel, kan Avanti morgen kampioen worden in eigen zaal. Geen mens die eraan twijfelt dat Turnhout eraan moet en dat het titelfeest rond 22.15 uur zal losbarsten.

Niemand wil er nog doekjes om winden, de vraag of het nog verkeerd kan gaan, wordt zelfs niet beantwoord. “We zullen het niet cadeau krijgen”, weet Wim Dobbelaere, “maar we gaan er vol enthousiasme tegenaan. Hopelijk loopt onze zaal helemaal vol en kunnen de mensen genieten van attractief basketbal.”

Droomscenario

Zijn coach, Wim Van Britsom stelt het nog iets scherper: “We gaan er niet flauw over doen, de mannen zijn tot nu toe heel geconcentreerd gebleven, maar we gaan die titel nú pakken, zodat de ontlading zijn maximum kan bereiken. Dankzij Racing Brugge, dat twee weken geleden in Lier ging winnen, krijgen wij het ideale scenario voorgeschoteld: een thuiswedstrijd om drie speeldagen voor het einde en vlak vóór de paasvakantie kampioen te worden: het kan niet mooier!”

Vooruitziend

Ook voor voorzitter Wim Van Besien wordt het een speciaal moment: “Afgezien van een corona-intermezzo pakken we zes jaar na mekaar de titel en stoten we door naar de nationale reeksen. We slaagden erin om telkens een goeie spelerskern samen te stellen met jongens die graag basketten en die zich willen inzetten voor mekaar. Ook achter de schermen blijft het gesmeerd lopen. Het bestuur is een hechte groep die continu inzet op de goede sfeer rond de club. Vrijwilligers bemannen de bar, elke maand is er een evenement, wekelijks wordt het zaalwerk opgeknapt, enzovoort. Het is ook de basis waarop we nog even voort kunnen bouwen. Ook volgend jaar zullen we een goeie ploeg hebben met titelpotentieel en -ambitie. Waar dit eindigt, is moeilijk uit te spreken. Wellicht volgt er een adempauze als we in de op één na hoogste afdeling terechtkomen.”

Perfect einde

Dat zal zonder Wim Dobbelaere (37) zijn, want hij haakt na dit seizoen af. “Het bestuur zette een terechte verjongingsoperatie in en ik maakte het hen gemakkelijk door vroeg genoeg aan te kondigen dat ik de schoenen aan de wilgen hang. Wellicht zou ik in TDM2 nog mijn steentje bij kunnen dragen, vooral in defensief en tactisch opzicht. Tijdens mijn recentste blessure proefde ik al even van een leven zonder basketbal en dat beviel me wel. Die laatste titel wordt dus de kers op de taart.” (MD)

Zaterdag 1 april om 20.30 uur: Avanti Brugge One – T&T Turnhout One.