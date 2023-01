Avanti Brugge One wil revanche nemen: “Duidelijk tonen wie de sterkste is”

Eind januari zit de eerste ronde erop in de meeste basketbalreeksen. Avanti Brugge kijkt nu al uit naar het vervolg in de promotiepoule, maar wil eerst nog revanche nemen op Hansbeke, de enige ploeg die de Bruggelingen tot nu toe kon verslaan. “We willen meer dan enkel winnen”, klinkt het.

“Het was een collectieve off day van onze ploeg”, herinnert Kenneth De Vos zich die wedstrijd van midden oktober. “Het schudde ons echter wakker en misschien was dat net goed. We beseften in elk geval dat de titel dit jaar geen vanzelfsprekende zaak zou worden. We gaan de Oost-Vlamingen in hun zaal bekampen met revanchegevoelens. We willen niet alleen winnen, we willen vooral duidelijk tonen wie de sterkste is.”

Rotatiemogelijkheden

De Vos ziet daarnaast ook een gunstige evolutie sinds Wim Van Britsom de coaching overnam van Werner Rotsaert: “Uiteraard missen we een voorbereiding onder Van Britsom om allerlei nieuwe dingen uit te proberen. Nu blijft het af en toe zoeken om tussen de wedstrijden door enkele zaken in te oefenen. Maar de coachwissel heeft een duidelijk positieve invloed gehad. De jeugd krijgt nu veel meer kansen en het roteren verloopt vlot.”

Naast De Vos zal er volgend seizoen nog een andere ex-Ieperling te zien zijn bij Avanti. “Kjell De Vacht is een serieuze versterking, een echte point guard die de ploeg beter laat spelen”, besluit De Vos. (MD)

Zondag 22 januari om 17 uur: Hansbeke One – Avanti Brugge One.