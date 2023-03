Avanti Brugge One speelt ‘match van het jaar’ tegen Lier: “Veertig minuten geconcentreerd blijven”

Zaterdagavond kan de competitie in een beslissende plooi liggen. Avanti Brugge reist naar runner-up Lier met de overtuiging dat ze kunnen winnen. Dat zou betekenen dat de kloof op twee winstwedstrijden komt te staan. Verlies betekent dat alles te herdoen is en het doek nog lang niet valt.

Aan de ruime supportersschare die de ploeg volgt, zal het alvast niet liggen. “Iedereen beseft dat dit onze tweede wedstrijd van het jaar wordt”, aldus Sam Allemeersch. “Thuis konden we de Lierenaars op afstand houden. Lukt dat op hun terrein nog een keer, dan staan we er goed voor. Ik durf echter niet te stellen dat de titel dan al binnen is. Het bijgeloof van een sportman, weet je wel…”

Kantelpunt

De uitgangspositie is duidelijk: vier wedstrijden voor het einde van de competitie telt Avanti één winstwedstrijd meer én staan ze met 11 punten positief tegenover hun uitdager. “Gewoon winnen lijkt te volstaan, maar daarvoor zullen we veertig minuten geconcentreerd moeten blijven. De buren van Racing deden ons een onverwacht cadeau door daar vorige week te gaan winnen, maar daarin schuilt ook het gevaar: ze zullen scherp staan.” Voor Allemeersch (37) valt het doek na dit seizoen: “Ik twijfelde wel even om nog één jaar in de nationale reeksen te spelen, maar ik heb mijn hele carrière veel speelminuten geambieerd en dat lijkt volgend jaar niet meer zeker. Het blijft echter een stille droom om met de titel in eerste landelijke afscheid te nemen. De vrijgekomen tijd lijkt al halvelings ingevuld. In Kortrijk coach ik een van mijn dochters, nog eens op skivakantie of op citytrip gaan, een uitje op vrijdagavond zonder de beperking van een wedstrijd de dag erna. Mooi, toch?” (MD)

Zaterdag 25 maart om 21 uur: Guco Lier Two – Avanti Brugge One.