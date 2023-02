Avanti Brugge One opent play-up tegen Lier: “Topwedstrijd komt beetje ongelegen”

In de eerste ronde liep Avanti Brugge één keer op een klip. In de andere reeks bleef Guco Lier Two ongeslagen. Logisch dus dat het tussen beide ploegen lijkt te gaan voor de titel in eerste landelijke. Van de acht wedstrijden die zij in de promotiepoule spelen, gaat het twee keer tegen mekaar, te beginnen met het toptreffen van zaterdag in Stamina.

Niels Vervaele reageert uiterst voorzichtig als we hem vragen of dit meteen dé kampioenschapswedstrijd is: “Er volgen ook nog zes andere wedstrijden, dus er kan nog van alles gebeuren. Feit is wel dat de wedstrijd te vroeg komt voor Niels Hofmans en Wim Dobbelaere, allebei geblesseerd. Deze topwedstrijd komt met andere woorden enigszins ongelegen.”

Voorbereid

Vervaele weet anderzijds drommels goed wat er van de tegenstander verwacht mag worden. “Coach Wim Van Britsom kent de ploeg nog omdat hij er in een recent verleden tegen speelde. Hij bekijkt ook zoveel mogelijk video’s. Blijkbaar beschikken ze over twee zeer goede spelers, die ook in tweede klasse meedraaien. Over onze ploeg wordt dan weer gezegd dat hij oud is, maar dat is in geen geval een synoniem voor minder fit of minder gedreven.”

Inspiratie

Toch wordt de ploeg straks verjongd met het oog op de doorstoot naar de nationale reeksen. “Zowel Kjell Devacht als Jules Robijns hebben al ervaring met het werk op een hoger niveau. Samen met Dries Rotsaert behoor ik straks tot de anciens van de ploeg. We willen die promotie zo graag, liefst van al mét de titel. De ambities van de club reiken echter nóg verder. Het verhaal van Kortrijk (dat volgend jaar in de hoogste klasse speelt, red.) inspireert. Wat mijn persoonlijke ambities betreft, blijf ik graag realistisch. In Sijsele besefte ik waar mijn limieten liggen, maar als ik ook nog eens in TDM1 zou kunnen spelen, dan is mijn carrière geslaagd.”

Ongeluk

“Aan een pronostiek voor de wedstrijd van zaterdag waag ik me niet meer. Ik sprak dat af met de voorzitter, na die ene uitschuiver tegen Hansbeke. Ik was er toen ook van overtuigd dat we veel sterker zouden zijn dan onze tegenstander, maar het ging serieus verkeerd. Hopelijk wreekt zich dat op het einde niet”, hoopt de 31-jarige Eernegemnaar. (MD)