Avanti Brugge One is favoriet voor titel ‘ploeg van ’t stad’: “Overal de te kloppen ploeg”

Van een geslaagde coachwissel gesproken! Het vrijwillige afscheid van Werner Rotsaert lijkt duidelijk geen sporen na te laten bij Avanti Brugge. Zaterdag zat de nieuwe coach Wim Van Britsom al op de bank en werd medeleider SKT Ieper Two vernederd. Komend weekend staat de Brugse derby tegen Racing op het programma. Of het even spannend wordt als in de heenwedstrijd is maar de vraag.

Eerst even het geheugen opfrissen: op de allereerste speeldag mocht Racing de buren in het eigen KTA in Sint-Michiels ontvangen. De ‘Bears’ leken bij de rust nog aanspraak te kunnen maken op de zege (35-28), maar daarna ontbond Kenneth De Vos zijn duivels en werd Avanti de eerste leider in eerste landelijke. Hetzelfde scenario gold twee weken geleden voor de thuiswedstrijd tegen Zottegem, maar in de topper tegen Ieper kwam het bijlange zo ver niet. “Ik heb in mijn hele carrière nauwelijks een vergelijkbare job in defence gezien als vorige zaterdag”, aldus Wim Van Britsom. “De mannen hebben even een statement gemaakt door hun schitterende defensieve werk en hebben meteen laten zien wat de ambitie is.”

Tevredenheid

“Uiteraard moest ik mij na amper één training beperken tot het geven van het nodige vertrouwen en enkele tips om een stevige verdediging op te zetten. Maar ik zag een gretige, gemotiveerde ploeg, waarin de ervaren spelers de jongeren op sleeptouw nemen. Het is een zeer verstandig team dat dingen oppikt die tijdens een time-out gezegd worden. Het wordt een plezier om deze groep te coachen”, blikt Van Britsom vooruit.

We gaan niet flauw doen: de promotie, liefst met de titel, is het doel

Nationaal basketbal

“We gaan niet flauw doen over de doelstelling: de promotie, liefst met de titel, is het doel voor dit seizoen. Ik zal me niet wegsteken achter één of ander excuus als het eens wat minder vlot loopt. We zullen in elk geval overal de te kloppen ploeg zijn.”

“Ook op de iets langere termijn hebben we de eerste afspraken gemaakt, want ik stap natuurlijk niet in een project voor enkele maanden. Tijdens de gesprekken met Jens Rappé en voorzitter Wim Van Besien voelde ik heel goed dat Avanti een warme familie is en het is de bedoeling om ook in de nationale reeksen onze streng te trekken.”

Spelerskern

Of dat met de huidige kern zal zijn, is nog even koffiedik kijken. “Het zou niet correct zijn tegenover de spelers om daar nu al uitspraken over te doen. Ik wil de jongens eerst beter leren kennen, maar kan wel zeggen dat ik vorige zaterdag een hechte ploeg aan het werk zag en verschillende spelers in nationale kunnen meedraaien. Bovendien wil ik ook hun stem eerst horen. Het klopt dat enkele mannen een jaartje ouder worden, maar als ze voldoende gemotiveerd zijn en een hoger trainingsritme aan kunnen, dan hebben we wellicht een deal.” (MD)

Zaterdag 19 november om 20.30 uur: Avanti Brugge One – Racing Brugge One.