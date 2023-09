Avanti Brugge keert terug op nationaal niveau: “We komen altijd op het terrein om te winnen”

Dit weekend is het eindelijk zover. Met de start van de basketbalcompetities keert Avanti Brugge ook terug op het nationale niveau. De voorbije jaren speelde het keer op keer kampioen, maar lukt het ook in het allereerste jaar om door te stoten naar tweede nationale? Bestuur, coaches en spelers willen in elk geval geen tijd verliezen en snakken naar een eerste optreden in TDM2, de vroegere derde klasse.

De laatste bekerwedstrijd werd op het terrein van Neufchâteau afgewerkt. “Geen cadeau”, weet ook Niels Hofmans. “We zaten meer dan drie uur in de wagen om er te geraken en nog eens zoveel om thuis te geraken. Bovendien kregen we een stevige, snelle ploeg tegenover ons en moesten we met het kleinste verschil terug westwaarts.”

Titelkandidaat?

Voor Hofmans (32) is het een terugkeer in de nationale reeksen, nadat hij eerder bij onder andere Vilvoorde, Oostkamp en Sijsele al op dit niveau speelde. “Bij de Vlaamse ploegen in de reeks ken ik vaak nog meerdere spelers, maar de vraagtekens zitten hoofdzakelijk bij de Waalse ploegen. Die spelen vaak agressiever, maar minder technisch basketbal. Ik ga er wel van uit dat we bij de beteren van de reeks horen, maar ik houd een slag om de arm. Wat ben je er namelijk mee om op papier de beste ploeg van de reeks te zijn, als je uiteindelijk geen kampioen wordt. Wij zijn echter Avanti en we komen altijd het terrein op om te winnen.”

Afwachten

Aan coach Wim Van Britsom om de mannen voor te bereiden op de eerste wedstrijd. “Over Tongeren weten we niet bijster veel. Over enkele weken zullen we genoeg beeldmateriaal uitgewisseld hebben om de tegenstanders voldoende ontleed te hebben. Nu is het echter afwachten welke ploeg we tegenover ons krijgen”, zegt Britsom. “Geen nood”, springt Hofmans zijn oefenmeester bij. “We gaan van onze eigen sterkte uit en stappen met grote motivatie het veld op.”