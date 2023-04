Avanti Brugge kampioen in eerste landelijke

Voor de zesde keer op een rij is Avanti Brugge One kampioen geworden. Met deze titel ronden ze hun landelijk parcours af, de Knights spelen volgend jaar nationaal basketbal in TDM2.

De spanning heerste blijkbaar niet alleen in de bomvolle zaal, want ook op het parket was enig geduld nodig vooraleer de Bruggelingen in hun spel kwamen. Topscorer Kenneth De Vos kwam echter geconcentreerd van de bank en zorgde voor 20-17 na het eerste quarter.

Dobbelaere kreeg meteen het publiek op zijn hand in één van zijn laatste wedstrijden voor Avanti en zorgde, samen met Ngolo Masaka, voor de eerste kloof: 37-25. Aan de rust hadden de bezoekers uit Turnhout die echter alweer gehalveerd: 40-33.

Applausvervanging

Met een korte tussenspurt na de koffie werd snel afgerekend met eventueel getwijfel. Vervaele en Rotsaert zetten de veilige 54-38 op het scorebord.

De twintiger volgde meteen bij aanvang van het slotquarter langs Hofmans. Het maakte alleen maar meer feestgevoel los, dat zijn climax kende bij het eindsignaal: 86-55. Kort daarvoor kregen Sam Allemeersch en Wim Dobbelaere, die met een titel afscheid nemen als speler, een applausvervanging die door merg en been ging.

Avanti Brugge One: VERVAELE 8, VINCK, VANDEWALLE 6, NGOLO MASAKA 16, HOFMANS 12, Dobbelaere 6, Allemeersch 2, Vanhauter, Huys 2, De Vos 18, Rotsaert 8, Van Herreweghe 8.

(20-17, 20-16, 24-13, 22-9)

(MD)