Avanti Brugge is klaar voor nieuwe bekerstunt

In de competitie snijdt Avanti Brugge als door de boter. De kloof met de eerste achtervolgers wordt haast wekelijks groter en de kampioen lijkt nu al bekend. Er wordt echter een slag om de arm gehouden vanwege de play-offs, waaraan ook de kandidaten uit de andere reeks deelnemen. Dan pas zal duidelijk worden wie promoveert. Ondertussen staat een nieuwe uitdaging voor de deur: een plaats bij de laatste acht kandidaten voor de beker van Vlaanderen.

Dries Rotsaert lacht als we hem voorleggen dat een nieuwe titel al bijna binnen is: “We nemen zelfs sneller afstand van de achtervolgers dan de voorbije jaren. Toen was er telkens wel één ploeg die zich vastbeet in ons spoor. Nu is er maar één, slechts één, die op twee verliesmatchen volgt. Al de rest staat na acht speeldagen al verder. Eerste worden na de reguliere competitie biedt echter geen garantie op promotie, wat we zo graag willen. Na dat eerste deel volgen namelijk play-offs met de hoogst geklasseerden van de andere reeks. Misschien krijgen we dan wel de derby tegen Oostkamp, die we nu missen. Ook zij staan in de andere reeks los op kop en mogen dromen van een plaats in de nacompetitie.”

Fietsongeluk

Rotsaert had het de voorbije weken niet onder de markt. “Na een zeer zware voorbereiding miste ik zeven weken, toen ik aangereden werd op de fiets. Een gebroken pols en tal van andere letsels waren mijn deel. Gelukkig kon ik mijn fysieke conditie onderhouden, maar het balgevoel onder de ringen is nog niet volledig terug. Maar ik kan mij daar makkelijk overzetten en blijf redelijk nuchter. Daardoor wordt het eenvoudiger om me te concentreren op de komende bekerwedstrijd tegen LDP Donza uit TDM1. Ik denk dat deze klip de moeilijkste is van wat nog rest, maar de vorm van de dag zal beslissend zijn. Vermoedelijk zal Donza ons minder onderschatten dan Falco Gent in de vorige ronde. We smeerden ze een twintiger aan.” (MD)