Avanti Brugge Dames Two blijft strijdlustig: “Corona heeft er dit seizoen heel hard ingehakt bij ons”

Tot op heden is het geen succesverhaal geweest voor de tweede ploeg van Avanti Dames. In het klassement staan ze voorlaatste in de stand met slechts drie gewonnen duels op vijftien gespeelde matchen.

Afgelopen weekend werd de zevende opeenvolgende nederlaag opgetekend bij Futuria Gent. Het is al van 15 januari geleden dat de rood-witte formatie nog eens mocht juichen.

“Het liep niet lekker in Gent”, stelt Celine Wybo (33) vast. “Je mag zelfs spreken van drie slechte quarters waar er niets lukte. Pas in de laatste tien minuten, toen we plotseling full-court pressing gingen spelen, konden we onze tegenstrever overklassen, maar het kalf was al verdronken.”

Verloren jaar?

Maar toch wil Celine Wybo niet horen van een verloren jaar. “We hebben toch enkele goede tot zeer goede matchen gespeeld maar niet altijd gewonnen”, stelt ze. “De hoofdschuldige in dit alles is toch corona, die er bij ons heel hard heeft ingehakt. In november zijn we plotseling stilgevallen en hebben we bijna twee maanden geen bal gezien.”

Celine, afkomstig en woonachtig in Roeselare, koos al lang geleden voor Avanti. “Ik ben er als negentienjarige aangekomen en er nooit meer weggegaan”, lacht ze. “Het is nu al meer dan tien jaar dat ik hier speel en ik heb het mij nog geen minuut beklaagd. In Roeselare vond ik plots mijn ding niet meer en via een paar basketbalkampen leerde ik een paar speelsters van Avanti kennen, en was de keuze snel gemaakt. Ik hoop dat we nu voor de rest van het seizoen kunnen aantonen dat we toch over een goede ploeg beschikken die zijn plaats in de middenmoot van tweede landelijke verdient. Om te starten ontvangen we zaterdagnamiddag Houtem, een ploeg waartegen we in de heenronde nipt van verloren. Als we agressief starten, dan maken we zeker een kans.” (GD)

Zaterdag 5 maart om 20 uur: Avanti Brugge Dames Two – Houtem One.