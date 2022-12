Avanti Brugge actief op de transfermarkt

Het Avanti-bestuur maakt werk van de ploeg voor volgend jaar. Met twee toptransfers wordt meteen duidelijk dat de promotiehonger nog niet gestild is.

Geen mens die er nog aan twijfelt dat Avanti na de coachwissel ook de reekswissel ambieert. De leider in eerste landelijke wil wat graag promoveren en de stap naar de landelijke reeksen zetten.

In TDM2, de reeks waar de Bruggelingen normaliter volgend seizoen uitkomen, wordt Jules Robijns weggeplukt bij Oostkamp. Robijns is topschutter in de reeks en scoorde vorige zondag nog 34 punten (en 12 rebounds) op het veld van Brussels Two. Hij wordt in het tussenseizoen 30 en zal dan vijf jaar voor de Merels gespeeld hebben. Daarmee gaat de leegloop bij de runner-up in TDM2 verder: na Cedric Berquin (stopt), Sam Lambrecht en Jarne Vandenabeele (beiden naar SKT Ieper) en Jorn Debrock (Knesselare) is hij al de vijfde kernspeler die Oostkamp verlaat.

Bij SKT Ieper (TDM1) wordt Kjell Devacht weggehaald. Hij wordt volgende maand 32 en is één van de trouwste Ieperlingen. Hij speelt er al van in de zomer van 2011. (MD)