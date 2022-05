Aude Bernaert trekt naar Avanti Brugge: “Geen gemakkelijke keuze”

De damesploeg van Mibac Middelkerke won in tweede landelijke van Gavere. Dit weekend staat de laatste competitiewedstrijd tegen Wevelgem-Moorsele op het programma. Voor Aude Bernaert, die volgend seizoen naar Avanti Brugge trekt, wordt het de laatste wedstrijd in het blauw.

Mibac won met 74-54 van Gavere, nadat het in de heenmatch nog onderuit ging. “In tegenstelling tot de heenmatch konden we nu wel de controle nemen en houden over de match”, zegt Aude. “En dat ondanks het feit dat we maar met zeven speelsters waren.”

Tweede plaats?

De laatste opdracht van het seizoen is Wevelgem-Moorsele. “Een ploeg die we zeker niet mogen onderschatten. In de heenmatch stond een sterke en fysieke ploeg tegenover ons, wat voor ons zeker een uitdaging vormde. We zijn natuurlijk extra gemotiveerd om de winst binnen te halen, want voor enkele speelsters zal het de laatste match zijn in Mibac-kleuren. We zouden Sasja Fransen, die de schoenen aan de haak hangt, graag een waardig en dankbaar afscheid geven, waarbij winst wel de kers op de taart zou zijn. Winst betekent daarnaast ook een tweede plaats, wat voor ons zeker een terechte plaats zou zijn in het klassement.”

Bernaert speelt volgend seizoen bij Avanti Brugge in eerste landelijke. “Het was geen gemakkelijke keuze. In het begin van de transferperiode leek het voor mij vanzelfsprekend om bij Mibac te blijven, maar op termijn bleek dat de ambities voor volgend jaar niet meer in lijn lagen met die van mezelf. Na enkele positieve gesprekken op korte tijd met Avanti besliste ik dan toch om de overstap te maken.”

“Het is altijd een dubbel gevoel om de overstap te maken naar een andere club. Mijn vriend blijft nog steeds trouw aan Mibac, waardoor ik nog niet volledig uit de club zal verdwijnen. Ik ben Mibac en de speelsters zeer dankbaar voor de mooie en plezante jaren, maar daarnaast kijk ik ook enorm uit naar de nieuwe uitdaging.”

(BV)