Assistant coach Jeff Nolmans is aan zijn derde seizoen bezig bij Kortrijk Spurs: “Een goed gevoel creëren”

Na de halloween- en in alle opzichten thrillerzege tegen Charleroi stond Jeff Nolmans (36) glunderend naast headcoach Christophe Beghin. De Gentenaar heeft een onderschatte rol in het BNXT-team van Kortrijk Spurs. Tijd om hem eens in de kijker te zetten.

“Op mijn 28ste zette ik mijn spelerscarrière stop, om me volledig op het trainen en coachen te gooien”, opent Jeff Nolmans. “Het teachen is helemaal mijn ding. Ik sta nog twee halve dagen in het onderwijs als leraar Engels in Antwerpen. De rest ben ik bij Kortrijk Spurs actief als assistant van coach Beghin. Na elke match overleggen we wat er in de videoanalyse moet van de voorbije wedstrijd. Het samenstellen van die video’s is een van mijn taken, naast het begeleiden van de trainingen. Uiteraard bekijken we ook enkele video’s van de tegenstanders. Aangezien we twee keer per dag trainen, ben ik dus haast constant in Kortrijk.”

Continu overleg

“Tijdens de match is er continu overleg met de headcoach en vaak zijn dat heel snelle beslissingen. We vertrouwen elkaar en werken heel goed samen”, merkt Jeff Nolmans op.

“Na de verliesmatch op Kangoeroes Mechelen hadden we nood aan een positief signaal. We hebben er in de voorbereiding tegen Charleroi alles aan gedaan om opnieuw een goed gevoel te krijgen. Ongestoord blijven doorzetten, werken aan de mentale weerbaarheid, de intensiteit constant hoog houden, tegenslagen opvangen, oplossingen zoeken, noem maar op. Dat er nu tegen Charleroi twee verlengingen gespeeld moesten worden, was een goeie testcase voor wat volgt: omgaan met de druk tot in de beslissende minuten. Het voornaamste was dat we dat positief konden afronden, vandaar de ontlading na de wedstrijd. Het zal de spelers, entourage én supporters een goed gevoel geven en goeie moed voor de komende matchen. We zagen tegen Charleroi dat spelers zich in de wedstrijd zelf nog doorheen een dip werkten, zichzelf en elkaar opjutten. Niels De Ridder bleef verbazend cool in superbelangrijke fases en met Sean Pouedet hebben we een spelverdeler van een zeldzaam type. Met zijn grote motor zorgt hij dan ook nog voor een hoge intensiteit. Met drie spelers in de dubbele cijfers hebben we het niet slecht gedaan. Jayden Gardner stak er met 23 punten bovenuit en we zijn ervan overtuigd dat gewoon iedereen nog veel progressie kan maken. Perry heeft qua intensiteit in defense de leidersrol op zich genomen. Daar zien we een positieve evolutie in, al blijven er altijd werkpunten zowel defensief als offensief.”

Aanwinst

“Het feit dat we met Brevin Pritzl een extra speler hebben aangetrokken ter vervanging van de geblesseerde Nick Tomsick, geeft ons vertrouwen dat we het op termijn ook betere ploegen moeilijk kunnen maken. Normaal gezien zal Brevins spelerslicentie in orde zijn tegen de match van vrijdag tegen Giants Antwerpen. Het is een goeie zaak dat hij al een seizoen gespeeld heeft in BNXT met Leuven. De competitie is hem dus niet vreemd. Nu traint hij al volop mee met de ploeg. Het is een speler met een goeie ingesteldheid en enkele jaren meer ervaring. Meedenken in functie van de ploeg, daar is hij sterk in. Het feit dat hij een shooter is, zorgt ook voor wat meer spacing op de perimeter. Zo een type speler hebben we effectief nodig”, aldus de assistant coach.

Giants met Salim

Vrijdagavond wordt de BNXT-match tegen Antwerp Giants gespeeld, een topaffiche in de Lange Munte. Met het eerste aantreden van Brevin Pritzle is er voor de supporters nu nog een extra reden om de match bij te wonen. De sfeer in de match tegen Charleroi was heel positief en vooral in de twee verlengingen was de vocale ondersteuning indrukwekkend. Misschien is er ook wel een verrassing mogelijk tegen Antwerp Giants, de club van onder meer Jean-Marc Mwema, waarbij ex-Kortrijkspeler Salim Kediambiko (22) zijn opwachting maakt, na enkele seizoenen bij Oostende. “Ik krijg bij Giants een mooie kans om door te groeien als speler. Ik voel me hier goed, zeker omdat ik het vertrouwen krijg van alle coaches”, aldus Salim. (JS)