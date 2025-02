Artoer Galimov en Iebac One nestelen zich in de top drie

In tweede provinciale lijkt Holstra Wings Wevelgem-Moorsele Two er wat bovenuit te steken, maar daaronder zijn er veel ploegen aan elkaar gewaagd. Ook Iebac One draait goed mee bovenin en staat na 17 matchen op een voorlopige derde plaats. De ploeg van Johan Noppe heeft de beste verdediging van de reeks.

Op bezoek bij BC Lamett Deerlijk-Zwevegem Two haalde Iebac het met 45-58. “In het eerste quarter konden we al veel scoren, waarna het offensief wat stroever liep”, vertelt Artoer Galimov (28). “Dankzij onze defense zijn we er weer in geslaagd om te winnen. Met een derde plaats mogen we spreken van een geslaagd seizoen tot nu toe. We lieten af en toe een onnodige steek vallen, maar dat is eigen aan basketbal. Je kan eens een mindere dag hebben waar alles in het honderd loopt. We bleven lange tijd gespaard van blessures en dat zorgt voor meer automatismen en rotatiemogelijkheden. De laatste weken hebben we iets meer blessurelast, maar het is nog altijd minder dan vorig seizoen. Zelf ben ik ook even buiten strijd nadat ik in de match tegen Gullegem twee ribben kneusde. Ik hoop snel weer op het veld te staan, maar ik wil mijn lichaam ook de nodige tijd geven om te herstellen. Als ik niet kan spelen, dan ben ik wel steeds aanwezig om de matchen vanuit de tribune te volgen.”

Zaterdag komt Oedelem naar Ieper. “In deze reeks zijn er veel ploegen aan elkaar gewaagd. Vooraf kan je nooit zeggen dat het een zekere overwinning wordt. Daar wonnen we met 44-59. Een beetje hetzelfde verhaal als vorig weekend: een sterke defense, maar offensief zat er meer in. Het is afwachten of ik er zaterdag weer zal bij zijn. We moeten sowieso proberen om de drie punten in Ieper te houden. Zo kunnen we onze positie verder verstevigen”, zegt de kinesist die in Roeselare woont. Hij heeft de intentie om te blijven bij Iebac.

Vierde seizoen

“Het is hier nu mijn derde seizoen en normaal zal ik er een vierde seizoen van maken. De teamsfeer is uitstekend en met coach Johan Noppe is er een uitstekende band. Ik kende hem al van vroeger bij Wevelgem.” (API)

Zaterdag 8 februari om 20.15 uur: VK Iebac Ieper One BBV Oedelem One.