Arthur Vandenbulcke (Kortrijk Spurs) maakt zich klaar voor play-offs: “Dit geeft ons wel een kick”

Een belangrijke periode komt eraan in de aanloop naar de play-offs van de BNXT-competitie. Arthur Vandenbulcke (34), general manager bij House of Talents Kortrijk Spurs, beseft dat de snelle sportieve groei naast groeipijnen ook extra mogelijkheden biedt.

“In het begin van de competitie stonden we al eens eerste in de rangschikking”, opent Arthur, die sinds zijn prille jeugd met het Kortrijks basket is vergroeid. “Alleen geeft het ons wel een kick om te zien dat we na 24 matchen alleen op kop staan. We hebben een sterk en breed team dat uitstekend presteert, maar er komen nog bepalende matchen aan in de komende weken. Zondag 23 maart op Antwerp Giants, dat met coach Roel Moors en assistant Christophe Beghin in een uitstekende flow zit. Op 2 april spelen we op Kangoeroes Mechelen, dat derde staat in de ranking en twee dagen later thuis de derby/clash tegen Oostende. We startten de ticketverkoop met de bedoeling voor een uitverkochte zaal te kunnen spelen en de verkoop is nu al afgerond. We overwegen om de Kortrijkse horeca te motiveren die match nog meer uitstraling te geven in aanwezigheid van de vele supporters, die niet tijdig aan een ticket konden geraken. De Lange Munte is voor zo’n event helaas te klein.”

Spurs geen favoriet

“We blijven wel realistisch in onze voorspellingen, ondanks het feit dat ons saldo 150 punten beter is (+488) dan Oostende (+339). Zij speelden natuurlijk wel de Champions League en werden alweer bekerwinnaar. We hebben een jong team, dat nu voor de eerste keer richting play-offs gaat, waarin de spelers zullen moeten tonen dat ze ook onder nog hogere druk kunnen standhouden. Iedereen start op dat moment terug van nul en ik verwacht dat naast Oostende ook Antwerp een favorietenrol zal spelen. Afwachten maar of we de halve finales kunnen halen. Het talent hebben we, maar niet zo’n speler genre Gillet, die al jaren aan de top meedraait.”

“Dank zij de goeie sportieve resultaten van zowel dames als heren, krijgt onze jeugd prachtig basket te zien, waarvan ze veel kunnen opsteken. Ik herinner me nog dat ik als jeugdspeler mee kon genieten van de eerste ploeg, al was dat met alle respect nog enkele niveaus lager dan wat er nu aan spektakel te zien is. Veel mensen die niks van basket kennen, worden nu ook getriggerd om eens zo’n match te beleven. Kandidaat-sponsors zijn welkom om te komen vaststellen hoe het zit met sfeer en spektakel. In Kortrijk was nooit eerder basket van dit niveau te zien. Dat zeggen mensen die al 50 jaar het Kortrijks basket volgen.”

Geen toevalstreffer

“Volgend seizoen willen we er ook staan en laten zien dat dit seizoen geen toevalstreffer is geweest. We moeten nog veel stappen zetten om onze status van uitdager van de gevestigde waarden te betonneren. We rekenen dus zeker ook op iets kleinere sponsors om de club extra mogelijkheden te geven. Naast de damesploegen moeten ook jeugdploegen de best mogelijke coaches en ondersteuning krijgen. Daarvoor gaan we dit seizoen door een leerproces. Voor onze tegenstanders is BNXT een routine geworden, wij zitten nog in een groeifase. Coach Roijakkers heeft het beste met de club voor en pusht ons naar het volgende level. Van hem kan ik heel veel opsteken, gezien hij op veel vlakken al jaren ervaring heeft.”

“Iedereen stelt vast dat basketbal in de lift zit in België. De Cats hebben veel losgemaakt en hopelijk slagen ook de Lions erin om de media-aandacht te laten groeien. Met twee NBA-spelers extra kunnen ze er hopelijk voor zorgen dat de nationale zenders meer aandacht schenken. Vooral de hoogste competitiereeks bij de dames krijgt amper aandacht in de media.”

Studenten aanspreken

“We doen pogingen om meer studenten naar de Lange Munte te lokken. Via mediakanalen en promotie in de onderwijsinstellingen hopen we hen te overtuigen. Het is niet evident om daar iets los te maken, maar eenmaal we dat op gang krijgen, kan het bijzonder leuk worden. Nu zitten we op een gemiddelde van 1.200 fans. In de play-offs zal dat ongetwijfeld nog een heel stuk stijgen”, besluit Arthur. (JS)

Zaterdag 22 maart om 20.30 uur: Phantoms Boom – Kortrijk Spurs dames One; zondag 23 maart om 15 uur: Antwerp Giants – Spurs heren One.