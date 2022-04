Arne Steinbach (ION Basket Waregem) stopt na seizoen: “Klaar voor volgend leven”

ION Basket Waregem heeft zich vorig weekend verzekerd van deelname aan de play-offs, na een afgetekende zege op het veld van LDP Donza: 73-100. Een van de uitblinkers was club-icoon Arne Steinbach, die na dit seizoen zijn basketschoenen aan de haak hangt. “Ik denk dat ik alles uit mijn carrière heb gehaald.”

De ploeg van de net dertig jaar geworden Arne Steinbach kende weinig moeite met de buren van LDP Donza. “Dit was inderdaad een goeie prestatie, al moet je erbij zeggen dat zij enkele spelers mistten”, zegt kapitein Steinbach, een van de vijf spelers in de dubbele cijfers. “Zowel offensief als defensief klopte het plaatje. Iedereen bij ons kan voor gevaar zorgen. We waren op en top geconcentreerd.”

Volgende week staat met Wanty Gent Hawks een lastige opdracht op de kalender. “Gent is dan misschien aan een minder seizoen bezig, toch zijn het allemaal jongens die kunnen basketten. We zullen zeker onze defensieve opdrachten moeten naleven. Als dat gebeurt, maken we een goeie kans. Want ook daar willen we winnen. Door de winst op Ieper hebben we heel veel vertrouwen getankt. Ook de laatste wedstrijd, in eigen huis tegen Kontich, willen we tot een goed einde brengen.”

“We staan nu vijfde en zijn zeker van de play-offs. In die eindstrijd staan enkel heel sterke ploegen. Iedereen kan van iedereen winnen. Onze zwakte is: wijzelf. Maar als we ons aan het gameplan houden, kunnen we veel.”

Beslist in september

Steinbach, die in Lievegem woont, is bezig aan zijn laatste wedstrijden. Na deze campagne zet hij een punt achter zijn carrière. “Die beslissing heb ik al in september genomen, nog voor mijn blessure. Ik basket sinds ik vijf was. Op mijn zestiende debuteerde ik in tweede nationale bij Waregem. Ondertussen staan er veertien jaar eerste en tweede klasse op de teller. Met Okapi Aalstar speelde ik in eerste de play-offs en de bekerfinale, bij Waregem haalde ik zesmaal de play-offs en eenmaal de titel – hopelijk komt daar nu nog eentje bij. Ook de West-Vlaamse, de Vlaamse en Belgische beker staan op mijn palmares. Ik denk dat ik alles uit mijn carrière gehaald heb.”

Zelf vakantie nemen

“De verplichtingen beginnen zwaar door te wegen. Door corona leerde ik andere zaken kennen. Voor het eerst vakantie nemen wanneer ik het zelf wil (lacht). Zo ga ik in augustus twintig dagen op reis. Maar eerst nog eens knallen met ION Waregem!” (ELD)