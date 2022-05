Amida Brimah (Filou Oostende) is opnieuw speelklaar

Heerlijke verrassing bij Filou Oostende: Amida Brimah behoort na een week intense training wel tot de matchselectie.

Woensdag 30 maart brak Amida Brimah een middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet in het openingskwart van de thuismatch tegen Landstede Zwolle. Filou Oostende vreesde dat het seizoen voor hun Ghanese center voorbij was.

De rechtervoet van Brimah moest zes weken in een brace. Door het harde werk van de medische staf van Oostende en van Brimah zelf is hij dit weekeinde opnieuw speelklaar.

Grote momenten

“Professionele atleten kijken altijd uit naar grote momenten en belangrijke speeltijden! Play-offduels zijn de leukste matchen om te spelen. Ik kijk ernaar uit om in een volle zaal temidden de fans Oostende te vertegenwoordigen”, reageert Brimah.

In acht wedstrijden om de Champions League was Amida Brimah goed voor gemiddeld 8,9 punten en 7 rebounds in 21’48”. In acht wedstrijden van de BNXT League noteerde Brimah gemiddeld 9 punten en 5 rebounds gedurende 16’39”.

Zaterdagavond met opworp om 20 uur is er de eerste play-off-finale in de COREtec Dôme tussen Filou Oostende en Kangoeroes Mechelen.

(PR)