Amerikaans Waregem-icoon Norman keert even terug naar oude liefde

Norman Reuther (78), een naam als een klok begin de jaren zeventig in de Waregemse basketbalwereld. De Amerikaan uit Fort Worth Texas was even terug in het land samen met zijn dochter om zijn geliefde Basketclub Waregem te bezoeken.

De 78-jarige Norman Reuther kwam via Jozef Vandenbroucke, grootvader van Murielle Vandenbroucke, huidig bestuurslid, bij Waregem terecht. “Ik was komen testen maar toen ik mijn contract kwam tekenen ging dit plots niet op”, herinnert Norman zich nog goed. “Maar uiteindelijk heb ik hem toch kunnen overtuigen, en was ik in 1969, 1970 en 1971 aan de slag bij Waregem. Iedereen was zo vriendelijk en ik werd overal goed opgevangen waardoor de aanpassing vlekkeloos verliep.”

“Het enige struikelblokje was soms dat ik het Waregems niet altijd begreep (lacht). Dit was de mooiste periode uit mijn leven. Een enorme levensles. Ik woonde samen op een appartementje. En we speelden elke week voor enorm veel toeschouwers en daar krijg je een goede band mee. Waregem was echt een familieclub en ik merk dat dit nog steeds zo eens is. Spijtig dat ik niet tijdens het seizoen van ION Basket Waregem kon komen. Maar ik blijf het toch volgen.”

“Of ik nog spelers en de coach van toen ken? Ja hoor: Herman Van Loocke, de broers T’Jollyn, Pol Maes, Takashi Hobo, Patrick Sandra en onze coach Roger Staes. We hebben ook zoveel mooie momenten gekend. Ik ben zo blij dat ik nog zoveel mensen van toen terug heb gezien, we zijn toch allemaal niet meer van de jongste. Ik ben Denis, Paul, Etienne, Tony en Murielle zo dankbaar dat zij ervoor gezorgd hebben dat ik de mensen van vroeger terug kon ontmoeten. Ja op onze leeftijd is dit niet zo evident meer hé. Als je ziet dat onze oudste, Jan Callens, 95 jaar is. Ook spijtig dat onze vlucht geannuleerd was, zo waren we hier een dag minder.”

De kranige Amerikaan kende bij zijn aankomst zelfs iedereen nog bij naam. “Melissa, mijn dochter, is hier in Waregem op 18 januari 1971 geboren. Melissa is hier een kleine 30 jaar geleden in haar geboortestad al enkele dagen op bezoek geweest, maar nu wou ik dit eens met mijn haar samen doen. Enkel wij tweetjes. Ik geniet er ook zo van om eens tijd met haar te spenderen. Melissa woont toch op meer dan 3 uren vliegen van ons en dus is het niet altijd gemakkelijk elkaar te zien.”

“Gelukkig bestaat Facebook en zo ben ik opnieuw in contact gekomen met Paul T’Jollyn. Zo ging het vlug. Waregem is zo’n mooie stad geworden, ik herkende nog heel veel plaatsen. Ik was ook vooral blij dat ik het Jeugdcentrum nog eens zag, daar is er nog niet veel veranderd. Voor ik naar België kwam was ik een heel actieve speler voor Texas Tech college, waar ik toch het kampioenschap won. Ik ben na mijn terugkeer leraar geweest in scheikunde en natuurkunde. Daarna ben ik directeur geworden van Alvord ISD. Nu ben ik met pensioen en probeer zoveel mogelijk te genieten met mijn vrouw Lynn. Koken is nu een nieuwe hobby”, besluit Norman Reuther.

