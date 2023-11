Amerikaan Paul Atkinson Jr. zet op korte tijd grote stappen bij Spurs: “Aanvallen met meer variatie”

Na een topscore van 31 punten tegen Mons en een goede prestatie tegen Leuven was de evolutie van de Amerikaanse Kortrijkzaan Paul Atkinson Jr. best mooi om te zien. De komende matchen wordt de lat alweer hoog gelegd. Het doel blijft binnen bereik: top vijf.

House of Talents Spurs staat na een mooie thuiszege tegen Leuven Bears op een verdienstelijke vierde plaats in de rangschikking, ex aequo met Brussels en met als volgende tegenstanders Kangoeroes Mechelen en Liège Basket. Paul Atkinson Jr. kon tegen Leuven zijn topscore niet benaderen, maar toonde zich toch verdienstelijk met 12 punten en het betere defensieve werk. Paul start het interview verrassend met een begroeting in het Nederlands.

Nederlands leren

“Ja, ik leer Nederlands via Duolingo. Ik wil graag de taal leren, zelfs al wordt er in de ploeg bijna uitsluitend Engels gepraat. Vorig seizoen speelde ik in Hongarije, maar Hongaars is nog veel moeilijker dan Nederlands. Door de taal te leren, kan ik me ook makkelijker thuis voelen. Ik woon pal in het centrum van Kortrijk, en dat is ideaal. De vele restaurantjes zijn aantrekkelijk, maar ons sportief programma neemt wel de meeste tijd in beslag.”

“Sportief waren mijn prestaties niet stabiel genoeg en in de afgelopen weken hebben we met de coaching staff en de spelersgroep veel gepraat, overlegd en video’s bekeken. Bedoeling was om me wat meer bij de aanval te betrekken. Dat rendeerde al volop in Mons, zodat we nu overtuigd zijn dat het team sterker wordt door meer te variëren. Als we met de juiste mindset blijven spelen, kunnen we de doelstelling halen. Daarvoor zijn we hier trouwens”, lacht Paul. “Qua rebounds is het erg hard werken om in balbezit te komen. Een paar keer kon ik de bal in de ploeg houden door hem door te tikken naar een ploegmaat. Als de bal maar in ons team blijft… Met Cody Riley heeft Leuven een nieuwe heel sterke speler onder de ring. Het valt niet mee om zo’n kerel voor te zijn.”

“Een goede factor in de evolutie van ons team is de komst van Brevin Pritzl. Dat is een leider op het veld, een rustbrenger. Hij praat veel, geeft nuttige aanwijzingen en kwam tegen Leuven met een paar knappe driepunters heel goed in. Ik wist vooraf niet dat de match live op tv werd uitgezonden en merkte het pas toen ik de zaal binnenkwam. It’s just another game, stelde Brevin ons gerust. We leverden een mooie teamprestatie, zelfs ook beide youngsters, die in de laatste minuten het veld op mochten.”

namiddagmatchen

Brevin Pritzl: “Het was belangrijk om een goeie start te nemen, wat in het verleden niet altijd lukte. De vlotte rotatie met spelers zorgde ervoor dat we de druk hoog konden houden en Leuven de kans niet kreeg om terug te komen. We hebben geprobeerd Riley wat in te perken door hem niet veel ruimte te geven, wat af en toe ook werkte. Het was vooral eens leuk in de vroege namiddag te kunnen spelen. Dan is de tijd voorafgaand aan de match niet zo extreem lang.”

Niet blind op staren

Seppe D’Espallier, net als Pritzl ex-Leuvenspeler, blikte tevreden terug op de match. “Maar laten we er ons niet op blindstaren, want ze misten onder meer John Fulkerson en kijken intussen uit naar versterking. Het is een feit dat zo’n zege het vertrouwen een boost geeft.”

Met Kangoeroes Mechelen komt er vrijdagavond alweer een pittige tegenstander. En met Domien Loubry krijgt Sean Pouedet weer een ervaren opponent. Kangoeroes is een complete ploeg. Ze wonnen thuis verrassend van Oostende, maar lieten al even onverwacht een steek vallen thuis tegen Luik (50-63). De komende match van Spurs is dus een interessante affiche tussen twee ploegen die hun ambities hoog leggen. Spurs heeft trouwens nog iets goed te maken tegen de Mechelaars na het incasseren van een century aan de Winketkaai. Een gelegenheid om die nare herinnering wég te spelen… Winst zou in elk geval een uitstekende zaak zijn. (JS)