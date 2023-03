Amaury Tandt (Kortrijk Spurs Two): “Play-up is gouden zaak voor dit team”

House Of Talents Kortrijk Spurs Two is de play-up in eerste landelijke in stijl begonnen. Tegen KBBC T&T Turnhout werd het vorige week 93-66. Zaterdag gaat de ploeg van Amaury Tandt op bezoek bij coleider BC Guco Lier Vzw Two.

“We waren tot in de puntjes voorbereid”, glundert de 36-jarige Deerlijkenaar, goed voor 24 punten. “We wisten, aan de hand van videobeelden, perfect wat hun pijnpunten zijn. Daarvan hebben we gretig gebruikgemaakt. Ze kwamen nog even tot op acht punten nadat we te laks werden in verdediging, maar daarna zetten we opnieuw een run neer. Na rust hebben we ze volledig gedomineerd.”

Zaterdag wacht een bezoek aan BC Guco Lier Vzw, gedeeld eerste. “Bij ons mag alles maar moet niets. Dat doet ons relaxter spelen. Ik denk dat ook zij, net als wij, niet de ambitie hebben om over te gaan. Voor ons is de top vier een mooie doelstelling. Ik denk dat dat realistisch is. We staan nu vijfde, met heel wat ploegen op een zakdoek.”

“Dat we mogen aantreden in de play-up, is voor de groeimogelijkheden van deze jonge ploeg een gouden zaak. Traden we aan in de play-down, dan speelden we met het mes op de keel. Zelf kan ik ook tevreden terugblikken. Ik sukkelde even met de rug maar nu ben ik weer top.”

Afscheid in schoonheid

“Voor velen in de ploeg is dit een afscheidsperiode die we in schoonheid willen afsluiten. Bijna iedereen zoekt andere oorden op. Ook ik vertrek, naar Jeugd Gentson, waar ik oude bekende Bert Wyseur tegen het lijf loop. Het is een mooi project, waarvan nog enkele andere teamgenoten deel zullen uitmaken. Het gaat niet allemaal meer vanzelf, maar de honger is nog groot. Ik blijf zeker actief als coach.”

Zaterdag 4 maart om 21 uur: BC Guco Lier Two – House Of Talents Kortrijk Spurs Two