All4One Basketbal Menen blijft groeien: club in de lift

All4One Basketbal Menen ontstond drie seizoenen geleden in de schoot van Hans Cottyn. Ondertussen telt de ambitieuze club al acht ploegen. “Er is een seniorenploeg zowel bij de heren als bij de dames, dit voor het tweede seizoen op rij”, vertelt voorzitter Hans Cottyn (49). “Daarnaast hebben we in de jeugdreeksen een U10, twee U14, een U16 jongens en een U19 meisjesploeg waar we een jaar eerder mee begonnen. Hiervoor waren we op zoek naar een locatie en kwamen in Sporthal Ter Steenlandt terecht. Er was veel vraag in Menen om met een basketbalclub te starten. Met de hulp van mijn dochter Rhûne, de secretaris van de club, ontstond All4One Basket Menen. Ondertussen tellen we al 109 leden. We hebben vier trainers en daar komen er volgend seizoen nog eens twee bij. Ikzelf coach de heren, dames en de U14A. Rhûne neemt de U10 en de U19 voor haar rekening. Om de U19 meisjes nog beter te ontwikkelen en harder te maken zijn we ook in tweede provinciale gestart. We wisten dat dit een moeilijk verhaal ging worden dus schreven we ze recreatief in. Winnen zat er nog niet in, maar in hun eigen U19-reeks gaat het beter. Onze heren boekten onlangs hun tweede zege van het seizoen tegen BBC Vanuxeem Ploegsteert Heuvelland.”

“Volgend jaar willen we opnieuw een internationaal tornooi organiseren. Hopelijk kunnen we hiervoor rekenen op de medewerking van stad Menen. Dit zou rond Sinksen zijn. We hebben een gemotiveerd bestuur bestaand uit mezelf (voorzitter), mijn dochter Rhûne (secretaris), Kevin Debeuf (jeugdcoördinator bovenbouw), Kylian Versavel (jeugdverantwoordelijke onderbouw), Chris Debuef (verantwoordelijke meisjesteams), Philippe Delepaut (Sportief) en Laura Rogge (event). Het sportief comité zorgt voor de opvolging, rekrutering en organiseert kampen. Als beginnende club mogen we blij zijn hoe onze evolutie verloopt. We blijven groeien.” (ELD)

Zaterdag 15 februari om 20 uur, Sporthal Ter Steenlandt: All4One Basketbal Menen Bobcat Wielsbeke Three.