All Star Game geannuleerd, onderzoek naar extra speeldata in januari

De BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketcompetitie, heeft zaterdag besloten om vanwege de onzekerheid rond (de maatregelen tegen) de coronapandemie en mogelijke commerciële impact de All Star Game te annuleren. Die was voorzien op 5 februari 2022. De BNXT League hoopt verder na Nieuwjaar extra speeldata te vinden voor de nationale fase.

“Het All Star Game vraagt een lange voorbereiding en communicatiecampagne, om niet te spreken van de stemming die we onder de fans organiseren om de starters aan te duiden”, kadert general manager Wim Van de Keere. “Zoals het er nu uitziet, betekent het All Star Game in plaats van een basketfeest eerder een commercieel risico indien we het op de door ons geplande manier willen brengen. Daarnaast houdt het ook een zeker gezondheidsrisico in om jongens van 21 clubs te verzamelen in 2 kleedkamers. We willen onze clubs ook maximaal de kans geven om wedstrijden af te werken in een periode waarin hopelijk weer fans toegelaten zullen zijn.”

Eind november kondigde de BNXT League aan dat de wedstrijden van begin december in België uitgesteld zouden worden, net als de duels in de Beker van België, dit nadat het Overlegcomité had bekendgemaakt dat toeschouwers niet langer welkom zijn bij indoor sportwedstrijden. In België zijn de zalen voorlopig gesloten voor het publiek tot 28 januari, maar vanaf 17 december staan er opnieuw BNXT League-wedstrijden op het programma. De BNXT League onderzoekt nu of er na Nieuwjaar extra speelruimte gecreëerd kan worden in de nationale fase. Eind januari moeten de Belgische en Nederlandse BNXT League de reguliere fase hebben beëindigd.

“De leefbaarheid van de clubs is prioritair”, aldus voorzitter Ramses Braakman. “Het businessmodel van het basketbal in beide landen is opgebouwd rond ticketing, hospitality en sponsoring. Om dit model houdbaar te houden, hebben we publiek nodig. Onze clubs hebben overigens reeds aangetoond begin dit seizoen dat ze perfect in staat zijn om op een professionele manier wedstrijden te organiseren met respect voor de regels.”