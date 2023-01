Aline De Munck (Dames ION Basket Waregem): “Een zesde plaats is mogelijk”

De dames van ION Basket Waregem nemen het in sporthal De Treffer op tegen landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Basket Mechelen.

De ploeg van coaches Frederic Claessens en Tanja Popivoda verkeert in uitstekende doen met vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden. Enkel Castors Braine was op verplaatsing een maatje te groot. “De laatste overwinning tegen Basketball Brunehaut was een leuke afsluiter van het kalenderjaar”, vertelt de 18-jarige Aline De Munck, goed voor 14 punten en 8 rebounds.

“De Henegouwers hadden aangegeven in de pers dat ze graag met de volle buit huiswaarts wilden keren. Als je dan met duidelijke 94-40-cijfers aan het langste eind trekt… Dit zorgde voor extra motivatie.”

Ex-ploeg

“Met vier zeges op onze laatste vijf wedstrijden is het vertrouwen groot in de ploeg. Ook ikzelf ben naar mijn beste vorm aan het toegroeien. Het was even aanpassen nadat ik zes jaar voor SKW en later fusieploeg Kangoeroes Mechelen speelde. Zaterdag komt mijn ex-ploeg Mechelen dus op bezoek. Dit zal misschien voor een beetje extra stress zorgen, maar meer niet. Ze zijn opnieuw de te kloppen ploeg dit jaar, dus maken we ons geen illusies.”

“Het zou tof zijn mochten we nog eens tegen Luik of Namen kunnen winnen in de terugronde, al zal dit niet makkelijk zijn. Een zesde plaats moet dan tot de mogelijkheden behoren. Ik voel me goed in mijn vel hier in Waregem”, zegt Aline, woonachtig in Putte, tot slot. “Ik zit in Gent op kot en maak de verplaatsingen met Kyra Billiaert en Frances Duhamel naar de trainingen. Dat maakt het een stuk makkelijker.”

(ELD)