Alexander Schepens verlaat SKT Ieper: “ De play-offs zouden voor dit team een must moeten zijn”

Basket SKT Ieper One ging in poule 2 van Top Division One afgelopen weekend onderuit bij Royal IV Brussels One. Dit weekend is er geen match voor de troepen van coach Bruce Minne, al wacht er op Allerheiligen wel een bekerduel met Antwerp Giants Three.

Royal IV Brussel was met 94-81 te sterk voor Basket SKT Ieper One. “We wisten sowieso dat het een moeilijke verplaatsing zou zijn, maar we waren er defensief ook niet klaar voor”, vertelt Alexander Schepens meteen. “Het eerste quarter waren we nog op post, maar aan de rust stond er al een kloof op het bord. We wisten dat dit iets is dat tegen Brussel nog heel moeilijk in te halen is. Eenmaal een tegenstander 80 punten scoort, is het sowieso moeilijk een match nog te winnen.”

Vrij weekend

Dit weekend staat er geen wedstrijd op het programma. Om alle kleine kwaaltjes wat te verzorgen is dat welgekomen, al is het ook maar schijn. “Rust zou zeker welkom zijn, maar enkele dagen later, op dinsdag 1 november spelen we voor de Beker van Vlaanderen op bezoek bij Antwerp Giants Three. In dat opzicht is het vrije weekend wel goed voor ons.”

Basket SKT Ieper heeft momenteel drie overwinningen geboekt in vijf wedstrijden. Daarmee staat de ploeg van coach Bruce Minne net bij de eerste vier. Royal IV Brussels won ook drie van de vijf gespeelde wedstrijden. Kortrijk Spurs en LDP Donza staan met vier op vier nog allebei aan de leiding in deze reeks. “Alles kan nog in deze poule”, gaat Schepens verder. “De komende wedstrijden zijn altijd belangrijk, gezien het alleen maar rechtstreekse concurrenten zijn van ons. Die nieuwe competitieformule is heel moeilijk in te schatten. Misschien moeten we er na het seizoen nog eens over spreken, als we kampioen geworden zijn door dit nieuwe systeem…”

Bekerambities

Voor Alexander Schepens zijn de doelstellingen en ambities voor dit seizoen alvast heel erg duidelijk. “Ik wil in schoonheid eindigen, dat is alvast mijn persoonlijke doelstelling. Als ik voor het team mag spreken, dan denk ik dat de play-offs spelen een must zou moeten zijn. En een beker is ook altijd mooi meegenomen, dat weten we uit het verleden.”

Vriendin Camille

Schepens heeft ook een bijzondere mededeling voor zijn vriendin Camille Cappelle. “Een dikke shout out naar haar, want zij mag altijd de soepe uitfretten als het niet gaat met mij. Ze smeert met liefde mijn boterhammetjes als ik op verplaatsing moet en regisseert ook mijn interviews laat op zondagavond. She’s the GOAT (Greatest of All Time, red.)!” (BV)

Dinsdag 1 november om 20 uur: Antwerp Giants Three – Basket SKT Ieper One.