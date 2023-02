Alexander Schepens is bezig aan laatste maanden bij SKT Ieper: “Na 25 jaar voelt deze club aan als een echte familie”

SKT Ieper One startte het tweede deel van de competitie met een nederlaag tegen Guco Lier. Nu volgt een vrij weekend en daarna is er de laatste rechte lijn naar de mogelijke play-offs. Voor Alexander Schepens (29) zijn het zijn laatste maanden, hij zet een punt achter zijn carrière die hij op vierjarige leeftijd begon op het Ieperse parket.

Alexander Schepens (29) is al enkele jaren op de sukkel met zijn heup. Hij onderging al enkele operaties, maar ondervindt nog steeds last. “De heup is een belangrijk gewricht en wordt enorm belast als basketter”, zegt hij. “In combinatie met mijn job als zelfstandig tuinier leek het me verstandig om mijn schoenen aan de haak te hangen. Ik speel iedere week met pijn. Natuurlijk had ik liever nog tien jaar langer gebasket, maar ik moet luisteren naar het lichaam. Of ik een overstap naar een lager niveau overweeg? Neen, dat lijkt me geen goed idee. Ik ben niet de persoon om plots aan een lagere intensiteit te gaan spelen”, zegt de power forward.

De beslissing om te stoppen speelde al een tijdje. “Door corona wilde ik afsluiten met een volledig seizoen. Zaterdag tegen Lier speelde ik zes minuten en er kwam weer iets op. Ik heb meteen beslist om niet verder te spelen. Vroeger ging ik nog opnieuw proberen, maar nu doe ik dat niet meer. Het kan het alleen maar erger maken. In Lier verloren we trouwens de eerste match van de nieuwe competitie (93-79). We holden meteen achter de feiten aan en waren defensief kwetsbaar. Zij waren dominant in het begin. We konden af en toe nog even terugkeren tot een vijftal punten, maar een zege zat er niet in. Hopelijk kunnen we snel aanknopen met een overwinning zodat we bij de eerste zes kunnen eindigen. Dan kwalificeren we ons voor de play-offs en dat zou toch het doel moeten zijn.”

Andere hobby’s

Na de competitie zal Alexander dus niet langer drie tot vier keer per week in de Ieperse sporthal vertoeven. “Het zal raar doen, want ik heb hier toch 25 jaar van mijn leven gespendeerd. Op mijn vierde begon ik in Ieper, toen nog bij Racing Ieper. Daarna volgde Melco en binnenkort sluit ik af bij SKT. Ik denk dat het wel mooi is dat ik als jeugdspeler alle stappen heb kunnen doorlopen tot in tweede klasse. Hopelijk kunnen er nog veel jeugdspelers in mijn voetsporen treden. Gedurende mijn periode hier heb ik veel vrienden gemaakt, deze club is als familie voor mij. Mijn mooiste moment? Toen we drie jaar geleden officieus kampioen werden en de dubbel pakten.” Alexander zal na zijn basketcarrière niet stilzitten. “Ik zal binnenkort meer tijd hebben voor andere zaken. Ik denk bijvoorbeeld aan padel en fitness. Verder zal er meer tijd zijn voor mijn familie en vrienden. Op zaterdagavond iets gaan eten, is nu vaak onmogelijk. Die schade wil ik zeker inhalen.”