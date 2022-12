Alex Barcello loodst Filou Oostende naar buzzer-zege in Aalst

Voor Okapi Aalst betekent de ontvangst van Oostende altijd de match van het jaar. Bovendien hadden ze zaterdag clubicoon Daren Queenan uitgenodigd. Bijna slaagden de Ajuinen ook in hun feestbedoelingen maar Barcello dacht daarover anders.

In de Oostendse productie van het openingskwart herkennen we zeven punten bij van der Vuurst en twee bommen bij Bleijenbergh. Okapi leidde met 16-9, Oostende antwoordde met 0-8 naar 16-17 en het was na tien minuten 21-19. In het tweede kwart sprintten de Zeekapiteins via 32-38 naar een 37-42-voorsprong halverwege de avond. Maximaal leidde Filou Oostende in het derde bedrijf met elf eenheden aan 52-63.

Sterker in eigen Forum

Met een 54-63-voorsprong vatte Oostende het laatste kwart aan. Popovioc en Ledegen zetten echter meteen een denderende achtervolging in. Na amper vier minuten leidde Okapi met 69-67. Tyree en Barcello antwoordden met een 0-6 naar 69-73. Op minder dan drie minuten van het einde leek Tyree bij 70-77 de beslissing af te dwingen.

In zijn eigen Forum kan Okapi tegen Oostende steeds iets meer, ook dit weekend. Vijf punten van Walker verhoogden de spanning: van 72-78 kromp het verschil tot één puntje aan 77-78. Maras liet één van zijn twee vrijworpen liggen en Tyree dikte aan tot 78-80. Aan de vrijworplijn herstelde Popovic het evenwicht: 80-80. Maras blokte op een poging van Tyree maar Barcello plukte de aanvallende rebound. Op het eindsignaal scoorde Barcello de korf van de overwinning voor Oostende dat na deze 80-82-zege aan de leiding blijft in de BNXT League. Kangoeroes Mechelen is, eveneens met een 7-2-balans, co-leider.

Double-double van Haris Bratanovic

Zowel vier Oostendenaars als vier Okapi’s eindigden in de dubbele cijfers. Met 12 punten aan 75 % en 10 rebounds realiseerde Bratanovic een double-double. Tyree was de topschutter van Filou met 19 punten (8 op 12 tweepunters, 0 op 4 bommen en 3 op 3 vrijworpen).Voor Okapi scoorde Walker 24 punten en haalde Popovic 11 rebounds neer. De Oostendenaars Buysschaert en Gillet haalden wegens vijf fouten het matcheinde niet. In rebounds, assists en balverliezen maar ook in punten was Okapi Aalst-Filou Oostende een heel evenwichtige wedstrijd. Uiteindelijk reisden de Zeekapiteins toch met de volle buit naar de middenkust terug. (P.R.)