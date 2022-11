Alex Barcello debuteert in shirt van Filou Oostende

De Amerikaanse pointguard Alex Barcello maakte in het shirt met nummer 13 zijn debuut voor Filou Oostende tijdens een vriendschappelijke match in en tegen Lille, co-leider in de Franse tweede klasse.

Filou Oostende miste zijn internationals Gillet en van der Vuurst en de geblesseerden Buysschaert, Djordjevic, Bleijenbergh, Buysse en Kediambiko.

Lille won met 85-73 na een 41-35-rustscore. In 23’58” was debutant Barcello goed voor 8 punten (1 op 4 tweepunters en 2 op 5 bommen), 2 rebounds en 4 assists. Tyree (28 punten, 3 rebounds en 1 assist), Thurman (13 punten en 10 rebounds) en Waleson (6 punten, 6 rebounds en 1 assist) boekten de beste computerevaluaties.

