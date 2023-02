Adiel De Waele zet stap hogerop bij Oostkamp One

Alweer een nieuwe naam in de kern van Oostkamp One voor volgend jaar: Adiel De Waele komt over van Racing Brugge One.

Als de kern voor volgend seizoen rond is, zal er in de Valkaart een relatief grote groep spelers rondlopen die ooit de dienst uitmaakten bij Racing Brugge. Stijn Zutterman maakte de overstap al in 2017, daarna volgde Arthur Janssen zijn voorbeeld. In de huidige kern zitten ook nog Artan Dauti en Jules Robijns die ooit het shirt van de Bears droegen.

Enkele weken geleden raakte bekend dat Wim Geldhof Racing verlaat en naar Oostkamp trekt. Zijn voorbeeld wordt nu dus gevolgd door Adiel De Waele (22). Die was amper 7 jaar oud toen hij bij Racing Brugge aansloot, waar hij bijna zijn hele opleiding kreeg. Als youngster kreeg hij eerst zijn kans in de Two-ploeg, maar de voorbije jaren had hij zich ontwikkeld tot vaste waarde in de One-kern.

(MD/ Foto MD)