ACJ tegenover Racing in Brugse derby: “ACJ Brugge One ambieert top 3-plek in de eerste ronde”

Met Racing Brugge Three – ACJ Brugge One staat ook in derde provinciale een Brugse derby op het programma. Die kan meteen beslissen of één of beide ploegen na de eerste ronde doorstoten naar de promotiepoule. Bij ACJ zijn ze daarvan overtuigd.

De nipte bekeruitschakeling van vorig weekend had er niet moeten komen, maar een dramatische eerste helft bood te weinig uitzicht op de volgende ronde. “Jammer”, vindt coach Koen Sibiet nog altijd. “Het had een stevige opsteker voor de competitie kunnen zijn. Daarin strijden we momenteel ongeveer middenin. ACJ Brugge One ambieert echter een top 4-plaats na de eerste ronde, zodat we in de tweede ronde zonder degradatiedruk kunnen spelen en we met de komst van enkele toppers verzekerd zijn van mooie wedstrijden.”

Brugs alternatief

Het zou alvast een stap in de goeie richting zijn als ACJ de derby bij Racing Three zou winnen. “Als iedereen fit is, moet dat zeker haalbaar zijn. Ik heb een spelerskern waarin iedereen zijn eigen kwaliteiten uitspeelt en waarbij we samen een mooi geheel vormen. De ene week is echter de andere niet, zoals in een vorig competitieduel tegen KB Oostende-Bredene nog bleek. Toen gingen we in de verlengingen onderuit na een nochtans perfecte eerste helft.”

Belangrijke rol

Overigens beklemtoon ik de rol die we in het Brugse basket blijven hebben”, aldus nog Sibiet. “Waar anderen een One- en jeugdploegen op hoog niveau hebben, bieden wij onderdak en basketplezier aan wie elders uit de boot valt. Stuk voor stuk goede spelers, overigens.”

(MD)

Zaterdag 5 november om 16 uur: Racing Brugge Three – ACJ Basket Brugge One.