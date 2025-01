Abonnees Filou Oostende zaterdag gratis naar thuismatch KVDO

Wie een abonnement op basketlandskampioen Filou Oostende heeft, kan zaterdagavond eens van een stevige voetbalmatch bij de buren van KV Diksmuide Oostende genieten. Gratis bovendien.

Basketclub Filou Oostende en voetbalclub KV Diksmuide Oostende slaan de handen in mekaar voor hun allertrouwste supporters. Ze bieden hun abonnees de kans om eens een wedstrijd bij de buren gratis bij te wonen. Zo zijn de basketabonnees zaterdag 11 januari welkom op de thuismatch van KVDO tegen Eendracht Aalst Lede. Dit is een partij tussen twee traditieclubs die na een reddingsboei van een andere club opnieuw voetballen in hun stadion, maar dan wel in een aangepast jasje.

De voetbalabonnees van KVDO worden een week later, namelijk zaterdag 18 januari, verwacht op het BNXT-competitieduel tussen Filou BC Oostende en het Nederlandse Qsta United. Dit is een eenmalige uitwisseling tussen beide sportclubs die op dezelfde site in Mariakerke hun thuishaven hebben.