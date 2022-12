Aanpassingsronde is voorbij voor Oostkamp Three: “Standhouden en rekenen op de Two”

Het had heel wat voeten in de aarde, inclusief het dreigend vertrek van de oude, Ruddervoordse kern. Na een tiental wedstrijden begint er echter stilaan een integratie te groeien tussen jong en oud. De degradatiepoule van tweede provinciale ontlopen wordt echter moeilijk.

Eerst even een blik achterwaarts: op het einde van vorig seizoen groeit de idee in de Oostkampse bestuurskamer dat de Three-ploeg de beste huisvesting is om de jeugd te koppelen aan de kern van ervaren spelers uit de voormalige Ruddervoordse kern. “We waren daar in eerste instantie door verrast en voelden ons te weinig begrepen”, vertolkt Joppe De Roos de stem van zijn maats in Riderfort. “Geen kwaad woord echter over die jonge gasten. Ze zijn leergierig en doen echt hun best. Maar ideaal is de situatie niet: we trainen maar één keer samen, wat de integratie niet snel vooruit helpt.”

Selectieprocedure

Daarnaast traint de U21-kern nog twee keer apart, de senioren nog één keer. “De coach maakt daarna de wedstrijdselectie, waarbij er een redelijk vaste kern van 5 à 6 jongeren zit. Wij vullen die selectie aan op basis van aanwezigheden op de trainingen en volgens de ingeschatte noodzaak. Uiteraard gaat daar enig overleg aan vooraf.”

Of die Three-ploeg dan nog in tweede provinciale zal uitkomen, is onzeker. “We hadden heel wat aanpassing nodig”, weet De Roos. “De resultaten waren tot nu toe niet optimaal en we hadden redelijk wat geblesseerde spelers die we moesten vervangen. Ik denk echter wel dat we kunnen standhouden en de degradatiepoule kunnen overleven. Daarnaast rekenen we ook op de Two-ploeg; als zij uit eerste degraderen, duwen ze ons ook weg uit tweede provinciale.” (MD)

Zondag 18 december om 11 uur: Oostkamp Three – Wytewa Roeselare Two.