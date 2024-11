50 jaar geleden speelde BC Oostende voor het eerst Europees: basisvijf bleef liefst 40 minuten op het terrein

Dinsdag 5 november 1974 speelde Sunair Oostende voor het eerst een wedstrijd in een Europese clubcompetitie. De geel-blauwen van coach Lucien Van Kersschaever en assistent-coach Maurits Clybouw leden een nipte nederlaag, maar kwalificeerden zich na een thuiszege toch voor de volgende ronde. Een terugblik op die primeurmatch die deze week precies vijftig jaar geleden plaats vond in Athene.

In de zeventiger jaren kende het Europese vasteland drie continentale clubcompetities. Aan Europabeker 1 namen de landskampioenen deel, aan Europabeker 2 de bekerwinnaars en aan Europabeker 3 enkele ploegen die ook hoog in de nationale competities geëindigd waren maar geen trofee wonnen. Mont-sur-Marchienne, Sunair Oostende en Standard Luik waren in het seizoen 1974-1975 de Belgische teams in die derde Europese competitie. Voor Sunair was het de eerste kennismaking met een Europees verhaal. De loting bracht Sunair tegenover Panellinios Athene. Bij de Grieken baskette onder meer Goumas, die ook tot de Europese selectie behoorde. Coach Lucien Van Kersschaever wou met eigen ogen ter plaatse die eerste Europese tegenstander van Sunair scouten. Hij boekte een heen en terug naar Athene en woonde voordien de stadsderby tussen Panathinaikos en Panellinios bij. Panellinios verloor met 77-72 maar Van Kers had wel degelijke informatie genoteerd.

Driedaagse reis

Zo’n Europees debuut, dat wil je als supporter natuurlijk meemaken. De club stelde een driedaagse reis voor die iedere supporter aan “de heel schappelijke sociale prijs” van 7.950 frank per persoon kon meemaken. Omgerekend is dat 199 euro. In die som waren inbegrepen: heen en terug met een Sabenavlucht, logies in een eersteklashotel en maaltijden, transfers Oostende-Zaventem en terug én in Athene de afstand luchthaven-hotel en terug. Inschrijven kon via het kantoor van Sun Reizen aan de Koningstraat. De Zeewacht noemde achteraf dat het “een uitstekend Plaza-hotel” was.

zelfbeheersing

De reporter van Het Nieuwsblad van de Kust schreef dat Sunair Oostende op Griekse bodem ongetwijfeld “de beste verrichting van het huidig seizoen” geleverd heeft. “Met brio, kalmte en zelfbeheersing is Sunair Oostende er in geslaagd een minimum 70-68-nederlaag te verwezenlijken, die veel overwinningen waard is.” Er kiemde inderdaad “een greintje optimisme” dat Sunair Oostende “na een fantastische prestatie” een grote stap zette naar kwalificatie voor de volgende ronde.

“Sunair bleek op een bijzondere wijze in paraatheid gebracht”

De opstelling van Sunair in deze allereerste Europese match van de club was opmerkelijk. Heel opmerkelijk zelfs. Lees mee in het verslag van die dinsdagavond. “Het meest fantastische van de hele wedstrijd was wel het feit dat coach Van Kersschaever de hele wedstrijd gespeeld heeft met hetzelfde vijftal: Marc Van Moerkerke, Jack Verdeyen, Leroy Chalk, Etienne Dermaut en Guy Van Esse. In de geweldige strijd tegen de zwaar aangemoedigde Grieken zijn deze mannen niet aan vijf fouten geraakt, al eindigden Chalk en Verdeyen met vier kruisjes na hun naam.”

“De Oostendenaars hielden de wedstrijd goed in handen, speelden strak verdedigend en al schoten ze nu minder goed en verloren ze heel wat ballen in rebound, dan gelastte Chalk er zich mee praktisch op zijn eentje gelijke tred te houden met Panellinios. Met een schitterende 9 op 11 in de tweede helft mocht deze Amerikaan dan ook de grote vedette van de wedstrijd genoemd worden die ten andere vaak door het sportief publiek toegejuicht werd.”

Grote overwinnaars

Op twaalf seconden van het einde vroeg coach Van Kers bij 70-68 een time-out aan. “Hij wou zijn spelers verbieden in balbezit nog een scorekans waar te nemen. De coach vreesde in geval van gelijke stand extra speeltijd. Naderhand bleek evenwel dat men tijdens de heenwedstrijden van de Koraçbeker gelijk kan spelen zonder dat er verlengingen worden gefloten”, schreef De Zeewacht.

Het Nieuwsblad van de Kust concludeerde duidelijk: “Bij deze 70-68-nederlaag waren het de Belgen die als grote overwinnaars het terrein mochten verlaten.” Het verslag eindigde met deze vaststelling: “Een knappe verrichting en een goed uitgekookte tactiek van coach Van Kersschaever hebben dit succes mogelijk gemaakt.”

De strategie klopte

Willy Helsmoortel die in De Zeewacht titelde “Sunair doorstond Europese voorproef!”, schreef hoe Sunair “eenvoudig verbluft had in de rumoerige betonnen basketkuil van Panellinios”. Hij verduidelijkte dit.

“Sunair bleek op een bijzondere wijze in paraatheid gebracht en trad de wedstrijd met opvallend zelfvertrouwen tegemoet. Het voorbereidend werk van trainer-coach Van Kers was hier niet vreemd aan. De hele verdedigingstactiek was afgestemd op sterspeler Goumas, de basketgod van Athene. De strategie klopte en daaruit putte Sunair de kracht om ook aanvallend precisiewerk af te leveren.” Helsmoortel noemde de tweepuntennederlaag “een gedroomd uitgangspunt voor de retour”.

Sunair Oostende scoorde in Athene 29 op 60 tweepunters en 10 op 16 vrijworpen. Chalk was topschutter met 28 punten (10-18), voor Van Esse met 16 (14-2), Verdeyen 11 (8-3), Dermaut 11 (5-6) en Van Moerkerke 2 (2-0).

Nadien loofde Panellinios-voorzitter Dimitri Matalas “de discipline die Sunair in zijn spel legde”. Micha Pantazopoulos, coach van Panellinios, noemde Sunair een prachtig team. “Daar zijn we niet tegen opgewassen.”

14 punten

Dinsdagavond 12 november 1974 speelde Sunair in het stedelijk sportcentrum aan de Koninginnelaan zijn eerste Europese thuismatch. Panellinios Athene had niet voldoende aan zijn tweepuntenbonus van een week eerder in de heenmatch.

De Suns wonnen met 79-65. Van Esse (8), Verslycken (4), Van den Bosch (7), Smet (4), Verdeyen (15), Dermaut (12), Suski (5), Chalk (22) en Van Moerkerke (2) tekenden de Sunair-punten aan. Sunair had 31 op 65 tweepunters gescoord en 17 op 22 vrijworpen omgezet. Op naar de volgende ronde!