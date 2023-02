17-jarige Jules Isebaert speelt zich in de kijker bij Kortrijk Spurs

Een van de grote doelstellingen van Kortrijk Spurs is talent in de regio te houden. Speerpunt bij uitstek voor het ogenblik is Jules Isebaert, die als scholier maar liefst drie basketcompetities afwerkt en volop meedraait op training met de heren A van de Spurs.

“Momenteel zit ik in het zesde middelbaar in de richting Sport en Wetenschappen van het RHIZO in Kortrijk”, opent Jules, wiens mama Aurélie Vandesteene jarenlang fanionspeelster van de dames van Kortrijk Sport was, tot in eerste nationale toe. “Ik heb jaren voetbal – bij KVK – en basket tegelijk gespeeld, mijn pa Patrick is trouwens een échte voetbalfan. In beide sporten liep het heel goed, maar op zeker ogenblik was het niet meer mogelijk om de twee te combineren. Geen dag was er zonder training. Ik amuseerde me meer in het basket, want dat was met maten van school. Bij KVK was het meer een samengesteld team van jongens uit andere regio’s en dat maakte de sfeer daar net iets minder.”

“Bij de U16 was ik in de nationale basketselectie bij de laatste twintig. Al jaren werk ik speciaal op springkracht. Al bij de U12 en U14 wou ik net iets hoger kunnen. Vandaar dat het soms lijkt alsof ik springveren in mijn schoenen heb. Wees maar gerust, er zijn geen geheimen. Ik haalde inspiratie uit Youtubefilmpjes en krijg nu een professionelere begeleiding met oefeningen die kine Jelle Duthoit me aanreikt.”

“Het feit dat ik op jonge leeftijd al op het niveau van eerste landelijke kan spelen met de Spurs B, maakte dat ik echt snel vooruitgang heb kunnen boeken. Het spelen tegen volwassenen met ervaring, daar leer je het meeste van. Samen met de U21 kom ik dus aan drie matchen per weekend. Dat maakt het soms wel lastig, maar als de conditie oké is en er geen blessures zijn, valt dat best mee. Dat ik met de profs van Spurs mee het trainingsschema afwerk, is een reuzekans die ik niet wou laten liggen.”

BNXT

“Ik heb de garantie gekregen dat ik volgend seizoen in het BNXT-team opgenomen zal worden en dat is dus nog een niveau hoger. Ik sta nu na het middelbaar voor de keuze wat ik qua studie zal aanvatten in combinatie met basket. Momenteel heb ik op woensdag geen training en dan moet ik grotendeels via zelfstudie de achterstand op school inhalen. Dat is pittig, maar het lukt. Volgend seizoen wordt dus op alle niveaus next level. De hele staff, entourage en spelers van Spurs geven me veel vertrouwen. Dat voel ik volop als ik bijvoorbeeld een invalbeurt krijg bij de A-ploeg. Ik probeer iets voor de ploeg te betekenen in die enkele minuten.”

Blockshotspecialist

In de match tegen Antwerp Giants B demonstreerde Jules een model van een blockshot op een van de beste spelers van Antwerp: mooi gestrekte armen en 30 centimeter hoger springend dan zijn tegenstander had ingeschat. De reactie van de Kortrijkse bank was euforisch en het aantal decibels bij de applausvervanging al even sprekend. Heeft Mathieu Coucke als puur Kortrijks jeugdtalent een opvolger in de maak met Jules Isebaert?

“Ik ben niet de enige, want ook Dauwe Vanneste komt straks weer aan training toe na een heel zware blessure. Ook voor de competitie bij de Spurs B en de U21 zal dat welkom zijn, want we werden niet gespaard van blessures in de ploeg (ook Pallieter Bevernage, Jarit Fermaut en Augustin Rausin vielen uit, red.). Gelukkig hebben we ook in eerste landelijke de beste vier gehaald. Het wordt dus een bijzonder interessante periode”, besluit Jules, wiens twee jaar jongere broer Oscar in Jules’ voetsporen volgt.

Er wacht House of Talents Spurs A een bijzonder weekend met op 17 februari de verplaatsing op vrijdagavond naar Gembo Borgerhout en op zondagnamiddag 19 februari de halve finale voor de beker van Vlaanderen op het veld van Kontich. (JS)