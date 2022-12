Baseballclub Wielsbeke Pitbulls start damesploeg ter ere van overleden Griet De Schrijvere: “Kracht putten uit verdriet”

Na enkele jaren blaast baseball- en softballclub Wielsbeke Pitbulls zijn damesploeg nieuw leven in. De club noemt het project ‘De Grietjes, play ball’. Die naam verwijst naar oud-topspeelster Griet De Schrijvere die begin dit jaar overleed. “Geïnteresseerde dames zijn altijd welkom”, klinkt het.

Volgend jaar bestaat Wielsbeke Pitbulls 35 jaar. Momenteel heeft de club jeugdploegen, een herenbaseballploeg en een gemengde slowpitchploeg. Momenteel ontbreekt een damessoftploeg voor meisjes en dames van 15 tot 25 jaar nog.

“Tot 2019 hadden we een damesploeg, maar door te weinig doorstroming vanuit de jeugd hebben we dat moeten stopzetten. Nu willen we die ploeg opnieuw opstarten”, legt voorzitter Tijs Van Canneyt uit. Het project waarbij de club meer zal focussen op de uitbouw van een damesploeg zal De Grietjes heten. Die naam is afgeleid van Griet De Schrijvere. Die Belgische topspeelster groeide op in Wielsbeke en was jaren lid van de club. Ze overleed begin dit jaar op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. “Uit het collectieve rouwen willen we nu kracht putten en een voorbeeld aan haar persoonlijkheid.”

We trokken coaches aan die ervaring hebben met trainingen op verschillende niveaus – Tijs Van Canneyt, Voorzitter Wielsbeke Pitbulls

Enkele weken geleden hielden de Pitbulls nog een herdenkingstoernooi, nu komt er dus een uitgebouwde dameswerking die Griets naam zal dragen. “We trokken coaches aan die veel ervaring hebben met trainingen op verschillende niveaus. Zo kunnen we onze meisjes laten doorgroeien tot speelsters van ons damessoftballteam en kunnen we nieuwe dames verwelkomen”, geeft Tijs aan.

Gelijke instroom

Momenteel is de verdeling bij de jeugd tussen jongens en meisjes 50-50. Dat vindt Tijs goed. “We moeten erover waken dat die instroom ongeveer gelijk blijft. Alleen zo kunnen we twee volwaardige ploegen afvaardigen. Dat die verdeling al bij de jeugd in balans is, is belangrijk voor onze toekomst.”

Volgens Tijs laten meisjes de club sneller achter dan jongens. “Hun levenswandel is vaak anders. Dat is jammer, want onze club kan zeker een hefboom zijn in een later moment in hun leven. Door de girlhood centraal zetten en zo drempels weg te nemen willen wij de meisjes en dames ongedwongen en op een sportieve manier laten ontwikkelen”, legt Tijs uit. Dat alles binnen de waarden van de baseballclub.

“Vriendschap is heel belangrijk. En ook de dames kunnen een vriendinnenbende voor het leven vormen. Dat is nu al bij de heren het geval”, besluit hij.