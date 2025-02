Axelle Lambert en Vito Braet Sportvrouw en -man 2024, maar ook aparte trofee voor Tessa Wullaert

Tijdens een sfeervol gala in cultureel centrum Het Spoor werden de Sportlaureaten 2024 van Harelbeke bekendgemaakt. Sportjunior is Julien Omey. Axelle Lambert is Sportvrouw 2024, Vito Braet is Sportman 2024. Sportclub 2024 is Yama Arashi Bavikhove. De trofee van de Sportraad 2024 was voor Tessa Wullaert.

Het is een jaarlijkse traditie dat de dienst Sport en de Sportraad van Harelbeke de sportlaureaten van het voorbije jaar huldigen tijdens een Sportgala. Dit jaar waren er vier categorieën met Sportclub, Sportjunior, Sportvrouw en Sportman van 2024 én een Trofee van de Sportraad.

Het geheel werd gepresenteerd door Jeroen Sap, journalist bij WTV, en opgeluisterd door muziek van de groep Fijnkost en met enkele gesmaakte demonstraties van judoclub Yama Arashi Bavikhove. De trofee van Sportclub 2024 was voor Yama Arashi Bavikhove. De judogroep behaalde onder meer 30 provinciale medailles en 5 medailles bij de Belgische kampioenschappen.

Windsurfer Julien Omey van Zeil- en Surfclub Gavermeer mocht zich kronen tot Sportjunior. Joost Vinckier, voorzitter van de Adviesraad van de Sportraad, en Inge Cosaert, voorzitter van de Organisatieraad van de Sportraad, hadden ook een aparte trofee klaar: de Trofee van de Sportraad. Die ging naar voetbalster Tessa Wullaert, de ster bij de huidige Red Flames, het nationale voetbalelftal. Zij won dit jaar voor de vijfde keer de Gouden Schoen.

De enige kandidate voor de Trofee Sportvrouw 2024 was Axelle Lambert die aan fitness-bodybuilding doet bij Sportclub Team Jutta. Zij is Belgisch kampioene Women’s wellness -23 jaar en won zilver op de Mansion Super Cup Leefdaal. Voor de trofee Sportman 2024 waren er zeven kandidaten: Olivier Naert van Yama Arashi Bavikhove, verspringer Jeroen Gonnissen van Flanders Atletiekclub, judoka Vic Grymonprez van JC Yama Arashi Bavikhove, zwemmer Seppe Lammens van Sportclub Brabo, loper Pieter Baele van de Gavertrimmers, wielrenner Vito Braet van Sportclub Intermarché Wanty en kajakker Andreas Guillemyn van de Harelbeekse Kanovereniging.

Winnaar werd Vito Braet. Hij werd tweede in de Figueira Champions Classic, derde in rit 17 van de Vuelta, negende in de Brabantse Pijl, derde in rit 5 in Valencia, 13de in de Amstel Gold Race, 10de in Le Samyn en legde 12.385 km af in 77 dagen. Hij behaalde ook een tiende plaats op het WK Deqing in China met het nationale juniorenteam.