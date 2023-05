Autocross Poperinge eerste keer zonder Mario Titeca: “Eerbetoon aan vader”

Op zondag 7 mei is er opnieuw een autocross in Poperinge langs de Elverdingseweg. De manche maakt deel uit van het VACB-kampioenschap. Mario Titeca (60), een van de dragende krachten van deze cross, overleed plots in januari. Voor zoon Kenny en de rest van de familie zal het een emotionele dag worden.

Kenny Titeca (34) woont in Sint-Jan-ter-Biezen en werkt als mecanicien bij een firma in Roeselare. Hij stamt uit een echte autocrossfamilie. “Ook mijn vrouw Cindy Bergerie heeft de microbe te pakken”, zegt hij. Op paasmaandag nam Kenny, die al twee keer Belgisch kampioen werd, deel aan een autocrossmanche in Kooigem waar hij won. Zondag rijdt hij voor eigen volk in Poperinge. “Zowel Cindy als ik verschijnen zondag aan de start. Zij bij de vrouwen en ik in de specialcategorie”, vertelt Kenny. “Ook zus Kelly en schoonbroer Pieter Meeuws staan elk jaar klaar om een mooi beschilderde wagen af te leveren. In de specialcategorie zijn er geen specifieke voorwaarden. Zelf rijd ik met een Volkswagen Kever, met een motor uit 2019. Daarvoor reed ik met een Karmann. Maar de klasse waarin ik zat, viel weg. De Kever is 200 kg lichter.”

Noodlot

De rest van de familie helpt zondag ook mee, onder hen Kenny’s moeder Inge Logie. “Jammer genoeg zal het dit jaar voor het eerst zonder mijn vader Mario Titeca zijn. Op 9 januari sloeg het noodlot toe. Hij leed aan leukemie, maar stierf uiteindelijk een plotse dood na een hartaderbreuk. We werkten de dag ervoor nog samen aan een auto, maar plots kreeg hij ’s avonds pijn aan de borststreek. Niet veel later was hij er niet meer.” Een grote klap voor Kenny en zijn familie. “Hij stond altijd klaar en was ook op de cross in Poperinge een grote hulp. Mocht ik zondag kunnen winnen, dan zou de overwinning een eerbetoon aan hem zijn. Hij zorgde telkens voor het vervoer van en naar de wedstrijden en sleutelde mee aan de wagen. Het is ook via hem dat ik de liefde voor de sport meekreeg en dit al sinds mijn zevende.”

De cross vindt plaats langs de Elverdingseweg, de weg tussen Elverdinge en Poperinge. “We mogen dit doen op een stuk grond van loonwerker Rik Lemahieu. De inschrijvingen gingen woensdag open. Vorig jaar hadden we meer dan 300 auto’s aan de start. De jongste categorie bestaat uit de juniors, met deelnemers vanaf 6 jaar. Overnachten op zaterdag is mogelijk, we openen zaterdag de grote tent. Zondag is er technische controle en kan er getest worden op het parcours.”

Drukke periode

Ook in augustus is er nog een manche op bijna dezelfde locatie. Het is stilaan de drukste periode van het seizoen. “Na Poperinge is er een vrij weekend en dan trekken we naar Nevele met elke week een wedstrijd tot eind mei, net als in de periode van juli tot eind oktober. Ook op de andere manches is het steeds een familiegebeuren en is ook ons zoontje Elias van de partij”, besluit Kenny.

Info via Facebook: Autocross Poperinge