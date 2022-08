Zwemloop op 3 september

Op zaterdag 3 september gaat voor de derde keer de zwemloop door, deze keer in en rond De Geestige Put (Caseelstraat 45, 8790 Waregem). Sportdienst Waregem organiseert dit evenement in samenwerking met het Waregemse Triatlon & Duatlon Team en de Koninklijke Waregemse ZwemClub “De Waterratten”.

Na twee edities waar het zwemmen in de Waregemse Zwembad De Treffer doorging is de organisatie voor het eerst toe aan openwaterzwemmen. Plaats van afspraak is De Geestige Put. “Dit is echt een fantastische locatie”, vertelt voorzitster Natalie Coomans van het Waregems Triatlon & Duatlon Team (WTDT) trots. “Veel Waregemnaars beseffen nog niet hoe prachtig het daar wel is. Het is daar ideaal om te wandelen, er worden sportkampen georganiseerd, er is een strand en bar en een ruime parking. We zijn dan ook heel blij dat onze derde editie daar kan doorgaan. Drie september is niet toevallig gekozen. Dan is het vrij rustig op de triatlonkalender. En om in openwater te zwemmen moet het ook niet veel later zijn.”

Ouder-kindformule

“We willen dit jaar mikken op gewoonweg ‘iedereen’. Zelfs al heb je schrik om in openwater te zwemmen, dan kan je kiezen om dit in duo te doen. Het is de bedoeling van de sportdienst om iedere Waregemnaar aan het sporten te krijgen. Voor de jeugd vanaf 8 jaar is de zwemafstand 150 meter en het lopen 1000 meter. 15-jarigen zwemmen 250 meter en lopen 1,8 kilometer. Na de jeugd volgen de duoreeksen. Voor het eerst is er ook een categorie ouder-kind. Net als bij de jeugd gaat bij deze formule het rondje lopen rond de put. De reeksen volwassenen gaan buiten het domein op een verkeersvrije omloop.”

“Naast de Sportdienst, WTDT en KWZC hebben we ook de medewerking van triatlon Vlaanderen, die materiaal ter beschikking heeft aan voordelige prijzen. De tijdopnames gebeuren met een chip. Inschrijvingen kan op https://www.waregem.be/zwemloop. Maar ook de dag zelf kan dit nog. We mikken op meer dan 100 deelnemers”, aldus Natalie Coomans. (ELD)